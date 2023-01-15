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تتويج ملكة جمال الكون

تحتفل ملكة جمال الولايات المتحدة بعد تتويجها ملكة جمال الكون في نيو أورلينز ، لويزيانا
15 يناير 2023 13:02

توجت آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية تكساس الأميركية، بلقب ملكة جمال الكون.
 
وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، مساء السبت، في نيو أورلينز بالولايات المتحدة.
وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.

وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت باللقب.

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.

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كاليفورنيا الغارقة
غابرييل ملكة جمال الكون
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ملكة جمال الكون
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