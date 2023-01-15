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الصين تطلق 14 قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء
أرشيفية
15 يناير 2023 09:39
أطلقت الصين اليوم الأحد بنجاح 14 قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش2- دي).
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ انطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي في شمالي الصين في الساعة 14:11 صباحا بتوقيت بكين ( 0314 بتوقيت جرينتش) .
ودخلت الأقمار الاصطناعية في مداراتها المخطط لها. وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
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