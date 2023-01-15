الإثنين 16 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الصين تطلق 14 قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء

أرشيفية
15 يناير 2023 09:39

أطلقت الصين اليوم الأحد بنجاح 14 قمراً اصطناعياً جديداً إلى الفضاء على متن صاروخ حامل من طراز (لونج مارش2- دي).

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ انطلق من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي في شمالي الصين في الساعة 14:11 صباحا بتوقيت بكين ( 0314 بتوقيت جرينتش) .

ودخلت الأقمار الاصطناعية في مداراتها المخطط لها. وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 462 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

أخبار ذات صلة
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
المصدر: د ب أ
الفضاء
الصين
قمر اصطناعي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس أذربيجان
15 يناير 2023
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان العلاقات الثنائية
15 يناير 2023
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
دنيا
جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
اليوم 08:22
مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط
الاقتصادي
النفط ينخفض لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في 2023
اليوم 07:48
رجال الإنقاذ يتفقدون حطام الطائرة في موقع تحطم طائرة في بوخارا
عربي ودولي
استئناف البحث عن مفقودين بعد تحطم الطائرة في نيبال
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©