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إندونيسيا تدعو للحذر إثر تسمم غذائي بين الأطفال

الوجبة المتهمة بتسميم الأطفال في إندونيسيا
15 يناير 2023 01:18

حثت الحكومة الإندونيسية، السبت، الآباء على توخي المزيد من الحذر ووجهت وكالات الصحة المحلية بزيادة مراقبة المنشآت التي تبيع الأغذية.
يأتي التحذير إثر بعد إصابة عدد من الأطفال على مستوى البلاد بالتسمم بعد تناول وجبات خفيفة.
وأفادت وسائل إعلام محلية إن الوجبة تم تجميدها بالنيتروجين السائل.  
وانتشر الحديث عن الوجبة الخفيفة المعنية، المعروفة محليا باسم "تشيكي نجيبول"، بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر القليلة الماضية، وكثيرا ما يصور الأطفال أنفسهم وهم يأكلون هذه الوجبة بينما يتصاعد الدخان من النيتروجين السائل من أفواههم.  

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تسمم غذائي
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