«مهرجان الحصن»..  نافذة على الماضي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن أجواء احتفالية بحضور جماهيري كبير، ومشاهد آسرة لعروض موسيقية واستعراضات فنية حية تضفي البهجة على المكان، انطلق «مهرجان الحصن 2023» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من 13 إلى 22 يناير الجاري، ليسرد قصص الماضي والحاضر، متطلعاً إلى المستقبل.

من قلب أبوظبي النابض بالحياة إلى العالم، وعلى مدى 10 أيام، تشهد منطقة الحصن حزمة من الفعاليات والأنشطة للاحتفاء بثقافة أبوظبي والتعريف بتراثها الثقافي ومشاهده الإبداعية في الهواء الطلق، حيث يستمتع الحضور بصور الحياة القديمة وتجليات الحاضر، عبر مجموعة من الفنون والتصاميم وفنون الطهي المختلفة واستعراضات الشعوب ضمن تمازج بديع، وتجارب حية متنوعة، تعيد إحياء الماضي العريق.

يسلّط المهرجان الضوء على تراث الحرف اليدوية التقليدية والمعاصرة، عبر منصات عدة تضم الأسواق القديمة ومحال التجزئة والمطاعم والمعارض، لتتحول المنطقة إلى موقع تفاعلي مبتكر، قائم على الإبداع والإلهام، من خلال تظاهرة ثقافية تخاطب مختلف الأجيال وترحب بكل أفراد المجتمع على أرض المحبة والسلام.

منصة ثقافية

تقول رندة عمر بن حيدر مديرة إدارة المهرجانات والمنصات الثقافية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن المهرجان الذي يقام سنوياً في منطقة الحصن، يحتفي بثقافة أبوظبي وماضيها العريق ويستحضر البُعد الاجتماعي عبر فقرات جديدة وتعابير حية في مختلف المناطق، ليقدم نبذة عن الحياة الاجتماعية قديماً عبر منصة تفاعلية، منها «العُرس الإماراتي» الذي يتم تنظيمه يومياً في التاسعة مساء ضمن منطقة «الفريج» و«درب الزين» ليكون الزوار على موعد مع رحلة عبر الزمن، إلى جانب العديد من العروض التراثية التي تحتفي بتقاليد المجتمع الإماراتي وعاداته الأصيلة من الضيافة وفنون الطهي إلى عروض الأداء والأزياء التقليدية والحرف اليدوية التي مازالت تلهمنا حتى اليوم، كما تضم «منطقة المجتمع» 49 مطعماً، إضافة إلى 30 محلاً لبيع المنتجات العصرية في منطقة «البازار»، و60 محلاً في منطقة «الفريج» إلى جانب الكثير من عروض الأداء على مسارح المهرجان الموزعة بمختلف المناطق، حيث تبهر الفرق الفنية الشعبية والعصرية جمهور المهرجان ضمن تجربة لا تنسى.

«الفريج»

عبر مداخلها الثلاث، تمتع منطقة «الفريج» الزوار بأجواء الماضي العريق، حيث يشعر الزائر بأن الوقت توقف عند حياة الأجداد، من خلال العروض الممتعة التي تعيد تمثيل حياة الأولين باستعراضات حرفية وتجارب تعليمية تجسد زمن الأسلاف وأسلوب حياتهم، ففي هذه المنطقة تنتشر المحال والدكاكين القديمة والحرف اليدوية وتنشط حركة البيع والشراء، لتعيد للأذهان طريقة شراء «الزهبة» وإقامة «العُرس الإماراتي» ضمن قيم التكافل والتعاون والمحبة، حيث كانت تجتمع النساء لخياطة أزياء العروس والذهاب للسوق لشراء «زهبة العروس» واختيار الأقمشة والذهب، بينما كان الرجال يقومون بطهي طعام العُرس، ضمن مشاهد حية ولوحات بصرية يتم تمثيلها بحبكة إبداعية، تجعل جمهور المهرجان من مختلف الجنسيات يتماهى معها ويعيش داخلها.

أسواق قديمة

ضمن أجواء تخاطب الحواس الخمس، يتجول الزوار بالأسواق القديمة للاستمتاع بمختلف البيئات ورائحة العرشان والخوص والطين والفخار، ورائحة البهارات وأصوات أدوات الحدادة والنجارة والدلال، ضمن مشاهد متكاملة تصور الحياة الاجتماعية القديمة المفعمة بالأصالة من ملابس شعبية مطرزة بخيوط الفضة والمشغولات، إلى جانب منتجات الخوص وجرار الطين الحافظة الماء والأوان المعدنية الخاصة بالطعام والشراب والضيافة، والأكسسوارات والعطور والبخور وجلسات ومظاهر الضيافة، وكلها عناصر تجعل المكان مسرحاً مفتوحاً يمزج بين الماضي والحاضر، وفق عادات وتقاليد أصيلة، وخليط من الروائح والنكهات والمشاهد الاجتماعية التمثيلية الحية.

«منطقة التراث»

وتضم منطقة التراث بالمهرجان: قصر الحصن، المقانيص، مركز الشرطة التراثي، الفريج، عُرس الحصن من مسرح ياس، ورشة صناعة المحامل، الصحراء، درب الزين، المطبخ، نجوم الحربية، المشتل واحة ليوا، وفنون الأداء التقليدية.

وتزخر منطقة قصر الحصن بباقة من الفعاليات منها معرض ألحان الحرف، ومعرض ذكريات القصر، جلسة تصوير في الحصن، نحن وأجدادنا، أطفال الحصن (المستكشفون) والتجربة السرية (مقهى دبس).

وجهة ثقافية

يُمثل مهرجان الحصن عنصراً أساسياً في الأجندة الثقافية لدولة الإمارات، حيث يحتفي بتراثها وحرفها اليدوية، وتنسجم أهداف المهرجان مع رؤية ومهمة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، المتمثلة في حماية التراث وصونه وتعزيزه، من خلال فعاليات ترسخ مكانة أبوظبي وجهة ثقافية متميزة، ومنصّة لعرض التجارب التراثية والفنية.

كنوز الماضي

كنوز الماضي لا تزال حاضرة ومؤثرة في أبوظبي حتى اليوم، وذلك ضمن بيت الحرفيين، الكيران، مجلس الحرفيين، منطقة الورش، القهوة العربية، متجر محلي من إلينيش، ورشة عمل من بيت الخط، والبازار.

مزيج فريد

مزيج فريد من العروض والمذاقات يعكس الانسجام بين مجتمعات مدينة أبوظبي على تنوعها، وهنا يمكن لجميع أفراد الأسرة المشاركة في تجارب وأنشطة ممتعة تعزز التواصل مع ثقافة العاصمة، وتضم هذه المنطقة كلاً من المجمع الثقافي وموسيقى على مسرح الفلج، وكورنيش الحصن، والمطاعم، والمتاجر، وورشات عمل من مركز فنون الأطفال، وموهبتي.

تاريخ غني

يعكس الحصن تاريخ أبوظبي الغني وموروثها الثقافي العريق، ويُعد هذا المهرجان السنوي منصة مثالية للاحتفال بتراثنا الإماراتي النابض بالحياة وثقافتنا المعاصرة الإبداعية والمبتكرة، وخلال هذه الأيام يحتفي المهرجان بصروحنا التاريخية وما ترمز إليه من عادات وقيم ومُثل عليا، في رحلة إلى ربوع الماضي لاستكشاف إرث أجدادنا الذي يمثل جسراً نحو المستقبل.