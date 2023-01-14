11 عملاً خليجياً تنافس في ماراثون رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

وجبة درامية دسمة، تطل بها الدراما الخليجية على المشاهد العربي خلال الماراثون الرمضاني، من خلال 11 عملاً متنوعاً بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية، مروراً بالتشويق والإثارة، ليعيش الجمهور مع وجبة فنية قيّمة طوال الشهر الكريم.

يعود مسلسل «طاش ما طاش» بجزئه الـ19 بعد توقف 12 عاماً، منذ قدم الجزء الثامن عشر عام 2011، ويشارك في بطولته ناصر القصبي وعبدالله السدحان اللذان قدما ثنائياً ناجحاً في العمل الذي عُرض الجزء الأول منه عام 1993، وجذب الجمهور الخليجي والعربي، وتناول العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي، بمشاركة عدد من النجوم العرب.

فيما يعرض الجزء الحادي عشر من مسلسل «شباب البومب»، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الشباب العربي، ويشارك في بطولته فيصل العيسى، ومهند الجميلي، أما «قرة عينك»، فيتناول تورط إحدى السيدات لتدخل السجن وتقضي عقوبة عن جريمة لم ترتكبها، تأليف الأخوين محمد وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد، ويشارك في بطولته عبد العزيز نصار، وحياة الفهد. ويناقش مسلسل «بطن وظهر» قصة شقيقين توأم تزوجا وأنجب كل منهما 4 توائم، ويحدث العديد من المفارقات الكوميدية، تأليف عثمان الشطي، وإخراج سعود بوعبيد، ويشارك في بطولته أحمد الجسمي، وسعاد علي.

دراما اجتماعية

يتناول مسلسل «حياة لا تشبهني» حقبة ثمانينيات القرن الماضي، حول عائلة كبيرة تعاني العديد من الضغوط وتسعى لحلها، تأليف أنفال الدويسان، وإخراج عبدلله التركماني، ويشارك في بطولته حسين المهدي، وإيمان الحسيني.

وحول محام يمر بالعديد من التحديات في حياته الخاصة ويسعى إلى الوصول لقلب حبيبته، تدور أحداث مسلسل «حياتي المثالية»، تأليف مريم الهاجري، وإخراج سائد بشير الهواري، ويشارك في بطولته خالد أمين، وفوز الشطي.

ومن خلال أحداث الجزء الثاني من مسلسل «عنبر 6» يناقش قصص مجموعة من النساء يدخلن السجن، وكيف تصير حياتهن خلف جدرانه والعلاقة بين السجينات والصعوبات والمشاكل التي يواجهنها، تأليف سمر طاهر، وإخراج علي العلي، ويشارك في بطولته نايف الظفيري، وفاطمة الصفي.

تشويق إثارة

من خلال الأحداث المشوقة، تدور حلقات مسلسل «منزل 12» من خلال شخص يحاول معرفة لغز مسكنه، خصوصاً بعد خسارته المادية الفادحة التي تعرض لها، تأليف محمد النمشي، وبطولة سعد الفرج، فاطمة الحوسني.

وحول بعض السيدات اللاتي يتعرضن لظروف قاسية، ودور المجتمع النسائي في إعانة بعضهن البعض، تدور أحداث مسلسل «مجاريح»، تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى ذياب، ويشارك في بطولته عبدالإمام عبدلله، وسعاد عبدلله.

السوق السوداء»

يناقش مسلسل «السوق السوداء» العديد من القضايا المجتمعية التي تهم الأسر العربية وعرض حلول لها، تأليف أحمد عادل، وإخراج إيلي حبيب، ويشارك في بطولته مهند الحمدي، ورشا بلال، وفي إطار درامي قصير من 8 حلقات، تدور أحداث مسلسل «غسيل»، ويتناول زيف حياة مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، تأليف فهد العليوة، وإخراج أحمد عبد الواحد، ويشارك في بطولته عبدلله بوشهري، وشجون الهاجري.