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تيم حسن: «الزير سالم» حقق حلمي

تيم حسن: «الزير سالم» حقق حلمي
15 يناير 2023 01:40

محمد قناوي (القاهرة) 

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أكد الممثل السوري تيم حسن أنه يعشق الدراما التاريخية وأعمال السير الذاتية؛ لأنها تتيح له تقديم شخصيات مختلفة ومتميزة، وأنه صاحب رصيد كبير من تقديم هذه النوعية من الدراما. مثل الملك فاروق، وصلاح الدين الأيوبي، وصقر قريش، ونزار قباني، وغيرها من الشخصيات. 
يستعد تيم لخوض تجربة جديدة في الدراما التاريخية ليس ممثلاً فقط، ولكن كي يحقق حلمه كمخرج لأول مرة بفيلم «الزير سالم» الذي كان يحضّر له مع المخرج حاتم علي، وأسند له دور«الزير سالم»، لكن رحيل حاتم العام الماضي دفعه إلى التوقف، ثم بدأ مجدداً التحضير للعمل ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو والحوار.
ويخوض تيم السباق الرمضاني من خلال عمل تاريخي أيضاً، عبر مسلسل «عاصي الزند» إخراج سامر البرقاوي وتأليف عمر أبي سعد، ويقدم شخصية تختلف عن شخصية «جبل» في «الهيبة».

تيم حسن
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