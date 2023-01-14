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«كنتاكي» تحظر «تيك توك»

«كنتاكي» تحظر «تيك توك»
15 يناير 2023 01:40

واشنطن (رويترز) 

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انضمت ولاية كنتاكي لأكثر من 20 ولاية أميركية في حظر تطبيق الفيديو الشهير «تيك توك» على أجهزتها الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.
وقالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظفي الولاية من استخدام الأجهزة الحكومية للوصول إلى التطبيق المملوك للصين. 
 ومضت بعض الولايات قدماً في ما هو أبعد من استهداف «تيك توك»، فقد حظرت نيوجيرزي وويسكونسن أيضاً بائعي ومنتجات وخدمات شركات صينية أخرى، منها «هواوي تكنولوجيز» و«هيكفيجن» و«تينسنت القابضة»، مالكة «ويتشات»، وشركة «زد.تي.إي»، بالإضافة إلى شركة كاسبرسكي الروسية.

كنتاكي
تيك توك
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