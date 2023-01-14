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«تغريدة احتيالية» تضع ماسك في قفص الاتهام

«تغريدة احتيالية» تضع ماسك في قفص الاتهام
15 يناير 2023 01:40

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

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تبدأ بعد غد في سان فرانسيسكو محاكمة إيلون ماسك، المتهم من قبل مستثمرين بنشر تغريدة احتيالية، بعدما رفض قاضٍ أمس الأول طلباً من محامي رئيس شركة «تسلا» بنقل القضية إلى خارج كاليفورنيا.
وتعود القضية إلى 2018، عندما أعلن ماسك على «تويتر» أنه يملك التمويل اللازم لإخراج «تسلا» من البورصة، في تغريدة تسبّبت بتقلّب أسعار الأسهم أياماً عدة.
وفي 10 أغسطس الماضي، قُدّمت شكوى ضدّ ماسك لاتهامه بـ«التلاعب بشكل مصطنع» في سعر سهم «تسلا» لتدمير المستثمرين. وبعد أربع سنوات ونصف سنة، يبدو أنّ العائق الأخير أمام إجراء المحاكمة قد أزيل.

كاليفورنيا
إيلون ماسك
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