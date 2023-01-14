بريطانيا تحظر 2.7 مليار قطعة مائدة بلاستيكية

لندن (أ ف ب)

أعلنت وزارة البيئة والزراعة البريطانية خطة لحظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر 2023 بهدف حماية المحيطات من التلوث البلاستيكي.

وستُحظر أيضاً الأطباق البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والأوعية والصواني وأنواع معينة من أكواب أو عبوات البوليسترين ذات الاستخدام الواحد، خصوصاً من الموزعين والمطاعم والفنادق وأكشاك بيع الأطعمة.

واتّخذت هذه الإجراءات بعد استشارة عامة بيّنت وجود دعم قوي لإزالة هذه الأواني من السوق.. وبحسب الوزارة البريطانية، تستخدم إنجلترا 2.7 مليار قطعة من أدوات المائدة الأحادية الاستخدام سنوياً، ويعاد تدوير 10% منها فقط.