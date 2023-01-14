الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بريطانيا تحظر 2.7 مليار قطعة مائدة بلاستيكية

بريطانيا تحظر 2.7 مليار قطعة مائدة بلاستيكية
15 يناير 2023 01:40

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
جرحى بإطلاق نار في لندن
إصابة 3 نساء وفتاة في إطلاق نار بوسط لندن

أعلنت وزارة البيئة والزراعة البريطانية خطة لحظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر 2023 بهدف حماية المحيطات من التلوث البلاستيكي.
وستُحظر أيضاً الأطباق البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والأوعية والصواني وأنواع معينة من أكواب أو عبوات البوليسترين ذات الاستخدام الواحد، خصوصاً من الموزعين والمطاعم والفنادق وأكشاك بيع الأطعمة.
واتّخذت هذه الإجراءات بعد استشارة عامة بيّنت وجود دعم قوي لإزالة هذه الأواني من السوق.. وبحسب الوزارة البريطانية، تستخدم إنجلترا 2.7 مليار قطعة من أدوات المائدة الأحادية الاستخدام سنوياً، ويعاد تدوير 10% منها فقط.

بريطانيا
آخر الأخبار
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
الرياضي
«الجولف» يطلق النسخة الأولى من تحدي «صقور المستقبل»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©