هندوراس تفقد 10% من غاباتها

تيغوسيغالبا (أ ف ب)

كشفت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو أن بلادها فقدت 10% من غاباتها بين عامَي 2010 و2021، وذلك أثناء افتتاحها برنامجاً لحماية البيئة.

وقالت كاسترو: «فقدت هندوراس 696 ألفاً و562 هكتاراً من الغابات في المجمل، ما يمثل 10% من غاباتنا».. وأعربت عن أسفها لحرائق الغابات وإزالة الأحراج في البلاد، بسبب التربية المكثفة للمواشي والزراعة المتحركة، وافتتحت كاسترو برنامجاً لمنع حرائق الغابات وسط غابة من الصنوبريات في سان ماتياس، على مسافة خمسة كيلومترات شمال العاصمة تيغوسيغالبا، ويشمل البرنامج 150 من أصل 298 بلدية في البلاد.