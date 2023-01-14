سجن طفل طعن معلمته في الجزائر

أمر قاضي التحقيق بمحكمة نقاوس في ولاية باتنة شرقي الجزائر، اليوم السبت، إيداع التلميذ المتهم بطعن أستاذته بخنجر في الظهر، الحبس المؤقت بجناح الأحداث.
كانت معلمة اللغة العربية، بمدرسة متوسطة ببلدة تاكسلانت بولاية باتنة شرقي الجزائر، قد تعرضت الأربعاء، لطعنة خنجر على مستوى الظهر من طرف التلميذ القاصر (11 عاماً) في السنة الرابعة بذات المؤسسة.
جاء في بيان لوكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق المكلف بالأحداث لمحكمة نقاوس، بعد توصله بملف الإجراءات وسماع المتهم والشهود عن الوقائع والدراسة القانونية لملف الإجراءات، أصدر أمراً بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت بجناح الأحداث.
وأضاف أن "التحقيق القضائي لا يزال مستمراً في الوقائع للكشف عن جميع ملابسات القضية".
كانت وسائل إعلام جزائرية ذكرت أن الطفل أقدم على هذه الجريمة، التي هزت البلاد، بعد أن طلبت المعلمة عدم التشويش على زملائه داخل الصف. غير أن التلميذ استمر في ذلك، ما دعا المعلمة إلى مطالبته بمغادرة الفصل الدراسي وإحضار أوليائه. غير أن التلميذ رفض طلب الأستاذة فكررت عليه طلب الخروج. ترصد الطفل معلمته في ساحة المدرسة، وطعنها بخنجر في الظهر لتسقط أرضاً قبل أن تنقل إلى المستشفى.