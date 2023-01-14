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الأمير هاري حذف معلومات محرجة من مذكراته

نسخ من كتاب الأمير هاري في مكتبة
14 يناير 2023 18:37

أكد  الأمير هاري أنه أزال فقرات كثيرة من مذكراته، خوفاً من أن والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه وليام لن «يغفرا» له أبداً بعض المعلومات المحرجة.

وقال، في مقابلة نشرتها صحيفة «ذي تلغراف»، «كانت مسودة (الكتاب) الأولى مختلفة. كانت تضم 800 صفحة. أما الكتاب بصيغته النهائية، فيقع في 400 صفحة فقط. كان من الممكن إصدار كتابين على هذا النحو. وكان الجزء الأصعب هو إزالة مقاطع».

وأضاف «هناك أشياء حدثت، خصوصاً بيني وبين أخي، وإلى حد ما بيني وبين والدي، لا أريد أن يعرفها العالم. لأنني أعتقد أنهما لن يغفرا لي يوماً».

وقد حقق الكتاب، الذي يحمل عنوان «Spare» («سبير» - أي «البديل»)، انطلاقة قوية في المكتبات. وكشف الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث جوانب من علاقته مع والده وشقيقه الأمير وليام. كما روى هاري قصة طرحه أرضاً على يد شقيقه وليام إثر مشادة بينهما عام 2019.

وفي المقابلة التي أجريت قبل إصدار الكتاب في كاليفورنيا حيث يعيش، أوضح هاري أيضاً أنه يشعر بالمسؤولية تجاه أطفال وليام: جورج (9 أعوام)، وشارلوت (7 أعوام)، ولويس (4 أعوام).

كما تحدث مباشرة إلى العائلة الملكية مطالباً إياها بالاعتذار لزوجته ميغن «لأنكم تعرفون ما فعلتم».

وأضاف «اعترِفوا إذاً ويمكننا جميعاً المضي قدماً».

ولا يزال قصر باكنغهام صامتاً منذ إصدار الكتاب قبل أشهر قليلة من تتويج تشارلز الثالث في 6 مايو المقبل.

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