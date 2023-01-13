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ترشيح «توب غان» و«أفاتار» لـ«جائزة المنتجين»

ترشيح «توب غان» و«أفاتار» لـ«جائزة المنتجين»
14 يناير 2023 00:43

لوس انجليس (أ ف ب)

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خلال أسبوعين فقط.. فيلم "أفاتار" يجمع أكثر من مليار دولار

اختار أبرز منتجي هوليوود فيلمي «توب غان» و«أفاتار» بين أفضل الأفلام لهذا العام، فيما انطلقت عملية اختيار الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار، وأعلنت نقابة المنتجين الأميركيين المؤلفة من نحو 8 آلاف متخصص في المجال السينمائي عن ترشيحاتها ضمن قائمة من عشرة أفلام، بينها «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر»، وحقق كل من «أفاتار» و«توب غان» إيرادات بأكثر من مليار دولار، فيما سجل «بلاك بانثر» نحو 800 مليون دولار، وستُقام حفلة توزيع جوائز النقابة في 25 فبراير، قبل أن يُختتم الموسم بجوائز الأوسكار المُرتقبة في لوس أنجليس 12 مارس.

توب جن: مافريك
أفاتار
هوليوود
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