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شاكيرا تهاجم بيكيه.. بأغنية

شاكيرا تهاجم بيكيه.. بأغنية
14 يناير 2023 00:46

بوغوتا (أ ف ب)

أطلقت النجمة الكولومبية شاكيرا أغنية هاجمت فيها شريك حياتها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه وحبيبته الجديدة الإسبانية كلارا شيا البالغة 23 سنة، وأثار العمل الذي جرى الاستماع إليه 34 مليون مرة في أقل من 24 ساعة، ردود فعل واسعة من مستخدمي الإنترنت، وتقول كلمات الأغنية التي طغت عليها الموسيقى الإلكترونية مع إيقاعات لاتينية «ترتاد النادي الرياضي كثيراً، اعتنِ بعقلك أيضاً، استبدلتَ فيراري بسيارة توينغو وساعة روليكس بكاسيو، لن أعود إليك حتى لو بكيت وتوسلت إليّ»، وانتشرت عبر مواقع التواصل تعليقات وآراء تتمحور على أغنية شاكيرا التي يُتابع حساباتها عشرات الملايين من مستخدمي الإنترنت.

شاكيرا
جيرار بيكيه
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