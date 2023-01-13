السبت 14 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

فوغرتي يستعيد حقوق أغنياته لـ«كريدنس»

جون فوغرتي
14 يناير 2023 00:42

نيويورك (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون

أعلن الموسيقي الأميركي جون فوغرتي أنه تمكّن بعد معركة استمرت نصف قرن من استعادة حقوق الأغنيات التي ألفها لفرقته البارزة في سبعينات القرن الفائت «كريدنس كليرووتر ريفايفل»، وكتب عبر موقعه الإلكتروني «أصبحت مالك أغنياتي مرة أخرى، كنت أظن أن هذا لن يحدث أبداً، وأتحرق شوقاً للقيام بجولات والاحتفال هذا العام!»، وسعى فوغرتي طوال نحو 50 عاماً إلى استعادة التحكم بأعماله، بعدما خسر حقوقها بسبب «عقد سيئ مع شركة للأسطوانات»، وتتيح له هذه الحقوق الحصول على أرباح نظيرَ بث أغنياته في الإذاعات أو بواسطة منصات البث التدفقي، أو من مبيعات الألبومات أو لقاء استخدامها في إعلانات أو أفلام. 

آخر الأخبار
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
اليوم 01:36
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول
الإمارات
يون سيوك يول.. حامل لواء تأسيس كوريا الجنوبية الجديدة
اليوم 01:36
حمدان بن محمد خلال اطلاعه على مستجدات سوق المزارعين (وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: الإنتاج الزراعي المحلي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©