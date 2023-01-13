فوغرتي يستعيد حقوق أغنياته لـ«كريدنس»

نيويورك (أ ف ب)

أعلن الموسيقي الأميركي جون فوغرتي أنه تمكّن بعد معركة استمرت نصف قرن من استعادة حقوق الأغنيات التي ألفها لفرقته البارزة في سبعينات القرن الفائت «كريدنس كليرووتر ريفايفل»، وكتب عبر موقعه الإلكتروني «أصبحت مالك أغنياتي مرة أخرى، كنت أظن أن هذا لن يحدث أبداً، وأتحرق شوقاً للقيام بجولات والاحتفال هذا العام!»، وسعى فوغرتي طوال نحو 50 عاماً إلى استعادة التحكم بأعماله، بعدما خسر حقوقها بسبب «عقد سيئ مع شركة للأسطوانات»، وتتيح له هذه الحقوق الحصول على أرباح نظيرَ بث أغنياته في الإذاعات أو بواسطة منصات البث التدفقي، أو من مبيعات الألبومات أو لقاء استخدامها في إعلانات أو أفلام.