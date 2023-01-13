أوبرا باريس تلغي حفلتين في فيينا ولندن

باريس (أ ف ب)

ألغت أوبرا باريس حفلتين موسيقيتين كبيرتين لفرقة الأوركسترا التابعة لها، كان يُفترض أن يحييهما المايسترو غوستافو دوداميل في قاعتي موزيكفيراين في فيينا وباربيكان في لندن بتاريخ 14 و22 أبريل 2023، لعدم توافق الترتيبات التنظيمية مع التوازن الاقتصادي المنشود، وكانت إحدى الحفلات ستشكل أول عرض لهذه الأوركسترا على مسرح باربيكان، وأسفت أوبرا باريس «لإلغاء موعد الحفلة التي كان سيحضرها جمهور جديد»، وأكدت رغبتها في إبراز مواهبها خارج الحدود، وأبدت صالة باربيكان أسفها عبر موقعها الإلكتروني، مشيرةً إلى «عوامل تجعل الجولات الموسيقية تحدياً ماليّاً لأوبرا باريس».