السبت 14 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أوبرا باريس تلغي حفلتين في فيينا ولندن

أوبرا باريس تلغي حفلتين في فيينا ولندن
14 يناير 2023 00:41

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تابوت رمسيس الثاني إلى فرنسا
رئيس بلدية لندن: اتفاق بريكست أضعف اقتصادنا

ألغت أوبرا باريس حفلتين موسيقيتين كبيرتين لفرقة الأوركسترا التابعة لها، كان يُفترض أن يحييهما المايسترو غوستافو دوداميل في قاعتي موزيكفيراين في فيينا وباربيكان في لندن بتاريخ 14 و22 أبريل 2023، لعدم توافق الترتيبات التنظيمية مع التوازن الاقتصادي المنشود، وكانت إحدى الحفلات ستشكل أول عرض لهذه الأوركسترا على مسرح باربيكان، وأسفت أوبرا باريس «لإلغاء موعد الحفلة التي كان سيحضرها جمهور جديد»، وأكدت رغبتها في إبراز مواهبها خارج الحدود، وأبدت صالة باربيكان أسفها عبر موقعها الإلكتروني، مشيرةً إلى «عوامل تجعل الجولات الموسيقية تحدياً ماليّاً لأوبرا باريس».

فيينا
لندن
باريس
آخر الأخبار
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
اليوم 01:36
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول
الإمارات
يون سيوك يول.. حامل لواء تأسيس كوريا الجنوبية الجديدة
اليوم 01:36
حمدان بن محمد خلال اطلاعه على مستجدات سوق المزارعين (وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: الإنتاج الزراعي المحلي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©