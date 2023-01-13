باريس (أ ف ب)

يعود تابوت رمسيس الثاني إلى فرنسا بعد غياب نحو نصف قرن من عرضه في باريس في عام 1976، وسيكون الملك الذي يُعتبر مع توت عنخ آمون أبرز الفراعنة، العنصر الأبرز في معرض ضخم يقام في العاصمة الفرنسية في الربيع المقبل، ويتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من الزوار على غرار المعرض الذي أقيم لتوت عنخ آمون وتم تجهيزه في المكان نفسه عام 2019 وجذب 1.4 مليون زائر، وكانت مصر قد اقرضت فرنسا بشكل استثنائي التابوت الشهير المصنوع من خشب الأرز المطلي باللون الأصفر، تقديراً لجهود علماء فرنسيين أنقذوا مومياء رمسيس الثاني وعالجوها من الفطريات أثناء المعرض الذي أقيم عام 1976، ويعرض التابوت فارغاً، حيث يحظر القانون إخراج المومياوات الملكية من مصر.