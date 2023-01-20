9 نجوم يعودون للسينما في 2023

محمد قناوي (القاهرة)

أعلن 9 فنانين العودة للسينما وتقديم أفلام من بطولاتهم خلال الفترة القادمة، بعد غياب استمر لعدة سنوات طويلة، وفي السطور التالية تلقي «الاتحاد» الضوء على تفاصيل هذه الأعمال الجديدة أو تنفيذ ما كان مؤجلاً.

«الحاكم»

بعد غياب 12 سنة، منذ آخر أعماله فيلم «واحد صحيح»، تعاقد هاني سلامة على بطولة فيلم «الحاكم»، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، وتشارك في بطولته مي عمر، ويبدأ تصويره خلال أيام، علماً بأنه سيتم تصوير عدد كبير من المشاهد في أبوظبي.

«البُعبُع»

بعد غياب خمس سنوات منذ أن قدم فيلم «كازابلانكا» عام 2019، يعود أمير كرارة للسينما بفيلم «البُعبُع»، والذي كان يحمل اسم «يوم استقالة مجرم»، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويقدم من خلاله دور مجرم يتخلى عن الإجرام ويواجه مع صديقه العديد من المواقف.

«ع الزيرو»

يعود محمد رمضان للسينما بعد غياب أربع سنوات منذ أن قدم الجزء الثاني من«الكنز» عام 2019، من خلال فيلمين الأول «ع الزيرو» مع نيللي كريم، جومانا مراد، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، والثاني «مرزوق وإيتو» تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد سمير، ويقدم من خلاله شخصيتي عالم مشهور، وشقيقه لاعب كرة قدم.

«جوازة بالعافية»

غابت غادة عبد الرازق 5 سنوات عن السينما منذ مشاركتها في فيلم «حرب كرموز»، وتعود بثلاثة أفلام دفعة واحدة، الأول «اتنين اتنين» مع زينة وتأليف محمد مبروك وإخراج حازم فودة، والثاني «جوازة بالعافية» مع أحمد آدم، إخراج شريف إسماعيل، والثالث «حفلة 9» مع طارق لطفي، وأحمد وفيق.

«كلبي ومفتاحه»

يطل هاني رمزي، بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمه «قسطي بيوجعني»، من خلال فيلم «كلبي ومفتاحه»، تأليف حمدي يوسف وإخراج أحمد نور، ويناقش معاناة الاغتراب، وكيف أن الغربة تغري الشباب كأنها فانوس سحري يحقق لهم الثراء في وقت قصير، ليكشف أنها «وهم».

«ابن الحاج أحمد»

يعود شيكو بعد غياب ثلاثة أعوام بفيلم «ابن الحاج أحمد»، وقال: انتهيت من تصوير العمل بالكامل، وسيعرض في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته سيد رجب، وعايدة رياض، وأجسد فيه دور شاب يعمل مع والده في محل بقالة.

«ساندوتش عيال»

بعد غياب 4 سنوات، منذ آخر أعماله «عيش حياتك» عام 2019، يعود سامح حسين للسينما بفيلم «ساندوتش عيال» مع نور قدري، تأليف طارق رمضان، وإخراج هاني حمدي، ويقدم الفيلم تجربة كوميدية عن التباين بين الأجيال، وكيفية وقوع الأبناء في مشكلات بسبب الآباء في بعض الأحيان.

«اللي سرق حاجة يرجعها»

أعلن مصطفى شعبان عن عودته للسينما بعد غياب 13 عاماً منذ أن قدم فيلم «الوتر» في 2010، حيث تعاقد على بطولة فيلم بعنوان «اللي سرق حاجة يرجعها»، إخراج مجدي الهواري، ويدور في إطار أكشن كوميدي رومانسي.

«التاروت»

كشفت سمية الخشاب عن عودتها للسينما بعد غياب 8 سنوات، منذ آخر أفلامها «الليلة الكبيرة»، وذلك بفيلم «التاروت»، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وينتمي إلى الأعمال التشويقية.