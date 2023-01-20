6 موديلات سيارات.. الأغرب في العالم

ترجمة عزة يوسف

يمتلئ عالم السيارات بالموديلات الغريبة والمثيرة للاهتمام، حيث تتعدد الأشكال المدهشة بين التقليدية والعصرية، وقد استعرض موقع «Motor Trend» بعض التصميمات الفريدة من نوعها على مر التاريخ، ومنها:

تي فورد

تعتبر واحدة من أشهر السيارات في التاريخ، وقد أطلق موديلها الأول غريب الأطوار هنري فورد عام 1909، حيث كانت من دون مكابح أمامية ولا ممتص للصدمات أو مضخة ماء. ولا حتى باب للسائق، وعندما أحدث تشارلز كيترينغ ثورة في القيادة باستخدام المحرك الكهربائي عام 1911، لم تضفه سيارة فورد إلا في عام 1919، وظل فورد يطرح هذا الموديل لعقدين كاملين، حتى استبدلها بالموديل (إيه) المطور.

أندرسون ديترويت

أغرب ما تتميز به تلك السيارة موديل عام 1914، أن مقعد السائق يوجد في الكرسي الخلفي، وفي زمن كانت السيارات التي تسير بالبنزين مدعاة لاتساخ الأيدي، ظهرت السيارة ذات البطارية الكهربائية لتكون الخيار النظيف لسيدات الحضر الراقيات اللواتي يقدن ممسكات بذراعي المقود، جالسات على مقعد ديترويت خلفي مريح.

آمفيكار

لا تكتمل قائمة أغرب السيارات إلا بذكر آمفيكار عام 1961، وهي نصف سيارة ونصف قارب، من إصدار الجيش الألماني في زمن الحرب العالمية الثانية فولكس فاجن شويم فاجن بمحرك خلفي 1.2 لتر، وتبلغ سرعتها في الماء سبعة أميال/ ساعة، وفي اليابسة تحتاج 60 ثانية لتسريعها إلى60 ميلا/ ساعة أو 70 بحد أقصى، وتوقف إنتاج هذه السيارة عام 1963.

ريفز أوفرلاند أوكتو أوتو

كان رائد السيارات الأميركي ميلتون ريفز، يرى أن استخدام إثماني عجلات أفضل بالتأكيد لتحسين القيادة على الطرق غير الممهدة، بتقليد نظام التعليق المتعادل الموجود في عربات القطارات، فقام بصنع هذه السيارة ذات الثماني عجلات1911. لكن لسوء الحظ كانت النتيجة عربة بطول عشرين قدماً، وتسع أربعة أشخاص فقط وسعرها 3200 دولار، مما أضعف من شعبيتها والإقبال عليها.

آيزو إيزيتا

صممت هذه السيارة الصغيرة الغريبة عبر شركة تصنيع الثلاجات الإيطالية آيزو عام 1950، والتي قررت دخول عالم السيارات بسيارة واجهتها الأمامية عبارة عن باب، وقامت الشركة بترخيص التصميم للعديد من مصنعي السيارات، وأعادت شركة (بي إم دبليو) تصميم آيزو مع احتفاظها بالشكل الخارجي المميز، وأصبحت (بي إم دبليو إيزيتا) من أكثر السيارات الصغيرة المحبوبة في العالم.

بوند بغ

تعتبر واحدة من أفضل السيارات البريطانية ذات الثلاث عجلات، وقد أنتجت عام 1970من دون أبواب من شركة ريليانت الأم في السبعينيات على ثلاث عجلات، مما أدى إلى عدم استقرار الهيكل بمحرك قوة 31 حصاناً، رُفع لاحقاً إلى 32، والذي تبين أنه كثير على مثل هذا الوزن الخفيف من السيارات، ويميل الجزء العلوي بأكمله للوصول إلى مقاعدها، ورغم ذلك يُقال إن قيادتها ممتعة.