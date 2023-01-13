مهرجان الشيخ زايد.. فعاليات ثقافية وترفيهية مبهرة



أبوظبي (الاتحاد)



يشهد مهرجان الشيخ زايد، فعاليات مميزة مخصصة لزواره من كافة أفراد المجتمع خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتضمن العديد من الأنشطة المُمتعة والمُشوقة، ومن أبرز فعاليات نهاية الأسبوع في المهرجان، عروض الألعاب النارية الكبرى التي ينتظرها الزوار، ومسيرة الحضارات العالمية، إضافة إلى قائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين الثقافية والترفيهية، أهمها القرية التراثية، ومنافسات «الوثبة كاستم شو»، وغيرها من الفعاليات التي تناسب كافة أفراد العائلة.

ويقام يوم غدٍ السبت السحب الثاني من سحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي يهدف إلى تكريم جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل وترويج الإرث الحضاري لمواطني الدولة وتراث الآباء والأجداد.

ويشتمل المهرجان أيضاً على حفلة غنائية تقام غداً السبت على مسرح القرية التراثية، إضافة إلى عروضات أجنحة الحضارات العالمية المشاركة، وحديقة الأضواء والزهور وتجارب الطعام المتنوعة، ومسرح الأطفال الذي يقدم عروضاً ترفيهية وتثقيفية وغيرها.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالة «حياكم» لزواره، والتي تعد عنواناً بارزاً للكثير من الفعاليات والأحداث التي يقيمها المهرجان بشكل يومي، وتجتذب إليه آلاف الزوار.

ويحرص المهرجان منذ انطلاقته على نقل الموروث الثقافي والفكري لدولة الإمارات وإظهار ثراء تقاليد الدولة، وإبراز مدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقاييس، قادر على استقطاب مواطني الدولة والمقيمين والسياح.

ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض «نافورة الإمارات والليزر» حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوار.