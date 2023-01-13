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بيتك مستشارك.. معجزات تكنولوجية تحت سقف واحد

بيتك مستشارك.. معجزات تكنولوجية تحت سقف واحد
14 يناير 2023 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

معجزات تكنولوجية، تنتظر النخبة الذين سيختارون البيوت الذكية، من بينها جهاز تلفزيون يصدر تنبيهاً عند انتهاء دورة جهاز تجفيف الملابس، ومرآة تسخّن مياه الاستحمام وتشغّل آلة إعداد القهوة، ومرآة تحفظ المعلومات وتتشاركها مع الميزان أو المرحاض أو فرشاة الأسنان لتقديم توصيات لأفراد الأسرة، كأن يشربوا مثلاً كميات إضافية من الماء أو أن يستشيروا طبيباً متخصصاً في الأمراض الجلدية في حال تغيّر لون شامة أحدهم، كما أنه «في بيت المستقبل، يمكن للشخص أن يعرف فوراً ما إذا كان أحسن غسل أسنانه أو ما إذا كان يحتاج إلى وضع واق من الشمس على وجهه».

كل هذه المبتكرات الفريدة وغيرها قدمها معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، وقال مدير الإنتاج في الشركة باتيست كينيو، المشاركة في المعرض: «هذه الأجهزة يمكن أن تعمل بشكل مذهل، إلا أنّ المعلومات قد تضيع في حال لم تكن الأجهزة قادرة على الاتصال ببعضها»، لذا ابتكرت شركات التكنولوجيا الكبرى (أمازون، سامسونغ، آبل، جوجل) نظاماً مترابطاً لأجهزتها وغالباً ما تستند فيه إلى نظام المساعدة الصوتي كـ «أليكسا» و«سيري»، ويقول مسؤول في المعرض إنّ هذه الشركات «تأمل في استقطاب عدد كبير من الأشخاص إليها، وفي تحقيق نمو على حساب الشركات الأخرى، لكن في النهاية لم تُسجّل أية منها نمواً»، لافتاً إلى أن المجموعات الكبيرة توصلت إلى اتفاق، وبعد ثلاث سنوات من العمل وضعت في الخريف الماضي بروتوكولاً للأجهزة الذكية تحت تسمية «ماتر». ويقول مارك بنسون، مدير شركة «سمارت ثينغز» التابعة لـ «سامسونغ»، يمكننا اعتبار البروتوكول بمثابة «يو اس بي» للمنزل الذكي.

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ويضيف «في السابق، عندما كان يشتري الشخص كاميرا ويب، كان عليه التحقق من إمكان توصيلها بجهاز الكمبيوتر، أما اليوم فلم يعد هذا التساؤل مطروحاً حتى»، لافتاً إلى أن نظام «ماتر» يهدف إلى جعل التثبيت الرقمي لمختلف المعدات بسيطاً، إذ لم يعد من الضروري تنزيل تطبيق لكل منها.
ويوضح جيف وانغ أنّ «التشغيل المتوافق للأجهزة ليس معقداً من الناحية التقنية، بينما تكمن المشكلة في البيانات، إذ إنّ الشركات لا تظهر بطبيعتها رغبةً في تبادل المعلومات». لذا تحاول كل شركة إقناع الجميع باستخدام تطبيقها (سمارت ثينغز، جوجل هوم...) الذي يجعل التحكم في الأجهزة المنزلية مركزياً.

فريق عمل
بحسب الرؤية الخاصة بشركة «سامسونغ» والمعروضة في لاس فيغاس، يمكن للمستهلك الذي يملك جهاز تلفزيون وفرناً وغسالة وبرّاداً من ماركة المجموعة الكورية الجنوبية، أن يراقب من خلال تطبيق «سمارت ثينغز»، كمية الطاقة التي تستهلكها الأجهزة وهو يشاهد التلفزيون الذي ينبّه بدوره إلى انتهاء دورة الغسالة.

مصاهر كهربائية 
في جناح «جوجل»، يكفي النطق بجملة «ابدأ العمل!» حتى يبدأ تشغيل آلة توزيع الزيوت العطرية، وفي المرحلة الراهنة، يستعين المستهلكون بمكبرات صوت ذكية رخيصة الثمن، لاستخدامها جهازاً لضبط الوقت أو للاستماع إلى الموسيقى.

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