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مدينة تركية تمنع كل امرأة طولها دون 160 سم الخروج من المنزل

مدينة تركية تمنع كل امرأة طولها دون 160 سم الخروج من المنزل
13 يناير 2023 20:14

 منع محافظ أنطاليا النساء اللواتي طولهن أقل من 160 سنتمترا من الخروج من منازلهن إلى الشارع بسبب العاصفة.

 

ووفقا للمنشور، هناك احتمال كبير أن تهب رياح شديدة يمكنها حمل النساء اللواتي طولهن دون 160 سنتمترا، حيث بلغت سرعة الرياح في بعض مناطق المحافظة 100 كلم في الساعة.

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وقد علق المستخدمون الأتراك على هذا البيان الإعلامي، مشيرين إلى أنه كلما أعلنت السلطات عن عاصفة مقبلة، تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي مزحات مشابه بحسب «rt».

ويذكر أنه في يوم 11 يناير ضربت عاصفة شديدة مدينة أنطاليا تسببت في ارتفاع الأمواج قبالة ساحل كونيالتي إلى ستة أمتار، وقلعت الأشجار والحقت أضرارا بعشرات السيارات.

المصدر: وكالات
تركيا
عاصفة
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