«قمر الليالي».. جديد يزن السعيد

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الفنان الأردني يزن السعيد عام 2023 بإصدار أغنية «قمر الليالي» لتتصدر عنوان ألبومه الأول، وجاءت الأغنية باللهجة المصرية بطابع رومانسي كلاسيكي، من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبوطالب، وتوزيع موسيقي عمر إسماعيل.

تم اطلاق أغنية «قمر الليالي» على قناة «اليوتيوب» الرسمية للفنان يزن السعيد، بالإضافة الى تطبيق أنغامي وجميع تطبيقات الموسيقى الأخرى من خلال شركة شبكة لتوزيع الموسيقى الرقمية.

ويؤكد السعيد أن الأغنية هي مفاجأة العام الجديد، حيث وعد بها جمهوره الباحث عن الرومانسية الواقعية، وقال إنها تلامس الأحاسيس والمشاعر عند الاستماع إليها. ويذكر أن السعيد قد أطلق اغنيتين من ألبوم «قمر الليالي»، الأولى بعنوان «باجي مرة» والثانية بعنوان «سهراية»، وقد نشر يزن الصورة الرسمية للألبوم بتوقيع مصور المشاهير محمد سيف، وتم تنفيذ التصوير في دبي.