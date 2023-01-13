في واقعة غريبة.. طائرة أقلعت وتركت الركاب على الأرض

تأكد طاقم طائرة مدنية في الهند من كل إجراءات الإقلاع بما في ذلك وضع أمتعة المسافرين على متنها، لكنهم نسوا أهم شيء: ضمان صعود كل الركاب.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن رحلة تابعة لشركة "غو فريست" الجوية أقلعت في الموعد المحدد في رحلة داخلية من مدينة بنغالور في كارناتاكا، جنوبي الهند، صوب العاصمة نيودلهي، الاثنين الماضي.

وكان يفترض بهذه الطائرة أن تقل الركاب الذي كانوا كلهم على متن حافلات على أرض المطار.

وكان هناك على أرض المطار 4 حافلات، 3 منها ممتلئة عن آخرها (50 مسافرا في كل واحدة منها) والأخيرة فيها 5 إلى 6 ركاب، وأبلغ الطاقم الموجود على أرض المطار طاقم الطائرة أن الحافلة الأقل عددا ستكون الأخيرة، لكنها في الواقع لم تكن الأخيرة.

وبسبب هذا الإجراء، افترض طاقم الطائرة أن العدد الذي صعد على متن الطائرة هو كل الركاب، مغفلا وجود 55 مسافرا آخرين في حافلة أخرى كانت تنتظر على أرض المطار.

وطلبت هيئة إدارة الطيران المدني في الهند تقريرا مكتوبا من الشركة عن تفاصيل الحادثة التي أقلعت فيها إحدى طائراتها من دون عدد كبير من الركاب، وأشارت في الطلب إلى "الأخطاء العديدة" التي ارتكبتها الشركة بحسب سكاي نيوز العربية.

وبرزت الحادثة على السطح بعدما انتقد ركاب شركة الطيران، قائلين إنهم حصلوا على بطاقات الصعود على الطائرة بعد أن أتموا الإجراءات المتبعة في مبنى المسافرين.

وبعد أن كتبت إحدى المسافرات تغريدة انتقد فيها ما حدث، ردت عليها شركة الطيران قائلة إنها تعتذر عما حدث، لكنها لم تصدر بيانا رسميا، بحسب وسائل إعلام هندية.

وبقي 55 مسافرا نحو 4 ساعات في الحافلة المكتظة، قبل أن توفر لهم الشركة رحلة أخرى.