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النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال

النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
13 يناير 2023 16:43

أكد المعهد النمساوي للأرصاد الجوية والديناميكا الجيولوجية أن عام 2022، كان من أكثر الأعوام دفئًا في النمسا، منذ بَدْء تسجيل درجات الحرارة قبل 256 عاماً.
وأوضح المعهد في تقرير له أن العام الماضي جاء في المركز الثالث، بعد عامي 2018، 2014، وكان أدفأ بمقدار 2.3 درجة مقارنة بمتوسط ​​درجة الحرارة المسجل خلال المدّة من 1961 إلى 1990، وأعلى بقيمة 1.1 درجة، مقارنة بمتوسط ​​الفترة من 1991 حتى 2020.
وأشار المعهد إلى أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً جديداً على صعيد ارتفاع درجة الحرارة في المناطق الجبلية، حيث بلغت أعلى درجة الحرارة 38.7 درجة، في منطقة جبال "سيبرزدورف"، بولاية النمسا السفلى.
وأدرج المعهد العام الماضي 2022 كأسوأ عام على الإطلاق، شهدته النمسا بالنسبة لتدهور أوضاع الأنهار الجليدية حسب مارك أوليفس رئيس قسم بحوث المناخ، الذي تحدث عن "تأثير الاحتباس الحراري".

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المصدر: وام
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