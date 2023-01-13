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علماء يبتكرون عقاراً يحفظ الذاكرة

علماء يبتكرون عقاراً يحفظ الذاكرة
13 يناير 2023 15:12

زف المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ للعلوم التطبيقية الروسية، خبرا قد يشكل ثورة علمية للتخلص من مشكلة تؤرق الكثيرين، حيث إن علماء الجامعة ابتكروا عقارا يحفظ الذاكرة، وفعال في مكافحة مرض الزهايمر.

وأكد المكتب أن الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية أثبتت فعالية العقار.

وصرحت يلينا بوبوغايفا، كبيرة الباحثين في مختبر التنكس العصبي الجزيئي التابع لمعهد النظم الطبية الحوية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة قائلة: "يهدف هذا العقار إلى الحد من فقدان الروابط بين الخلايا، ما يساعد على حفظ الذاكرة. ونعتقد أن مرض الزهايمر يبدأ بتلف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ. فإذا تمكنا من إبطاء هذه العملية، فسوف نؤخر ظهور أعراض المرض".

وحسب المكتب، اختبر العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة. وقد اتضح أنه عند تناول العقار تخترق مكوناته الحاجز الدموي الدماغي وتصل إلى الدماغ وتؤثر إيجابا في الخلايا، ما يؤدي إلى استعادة الذاكرة.

ويخطط الباحثون لدراسة العقار من حيث السمية والطفرة والآثار الجانبية، وبعد ذلك سيخضع للاختبارات السريرية.
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يذكر أن دراسة في كلية الطب بجامعة إنديانا، توصلت مؤخرا إلى تفسير حول سبب كون أعراض مثل اللامبالاة هي العلامات الأولى لمرض الزهايمر. وبحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Molecular Psychiatry، تشير نتائج الدراسة إلى أن تعطيل هذه العملية يمكن أن يبطئ من تطور الخرف المرتبط بمرض الزهايمر.

أشارت مجموعة متزايدة من الأبحاث مؤخرًا إلى أن اللامبالاة هي واحدة من أولى علامات الخرف. قبل ظهور التدهور المعرفي وظهور مشاكل في الذاكرة، تبين أن حالة اللامبالاة تشير إلى بداية التنكس العصبي الذي يتطور إلى أعراض عصبية ونفسية تسبق الخرف ومرض الزهايمر.

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المصدر: وكالات
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الخرف
الذاكرة
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