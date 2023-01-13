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وفاة ليزا ماري ابنة أسطورة موسيقى الروك الراحل إلفيس بريسلي

وفاة ليزا ماري ابنة أسطورة موسيقى الروك الراحل إلفيس بريسلي
13 يناير 2023 09:22

توفيت ليزا ماري بريسلي، المغنية والابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى الروك اند رول إلفيس بريسلي، أمس الخميس عن 54 عاما بعد نقلها إلى مستشفى في منطقة لوس انجليس.
وقالت والدتها بريسيلا بريسلي في بيان "بقلب منفطر، يجب أن أعلن الأخبار المدمرة بأن ابنتي الجميلة ليزا ماري رحلت عنا".
وأضافت في البيان "كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق. نطلب احترام الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة الفادحة".

وكان موقع (تي.إم.زد) المعني بأخبار المشاهير ذكر أن ليزا ماري نُقلت إلى المستشفى على عجل بعد إصابتها بأزمة قلبية في منزلها بضاحية كالاباساس في لوس انجليس.
وُلدت ليزا ماري بريسلي عام 1968 وهي مالكة قصر والدها جريسلاند في ممفيس، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة. وكانت تبلغ من العمر تسع سنوات عندما توفي إلفيس في جريسلاند عام 1977.

بدأت مسيرتها الموسيقية الخاصة بألبومها الأول عام 2003 بعنوان (تو هوم إت ماي كونسيرن) "لمن يهمه الأمر" وتبعته بألبوم (ناو وات) "ماذا الآن" عام 2005، وكلاهما وصل إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات مبيعا.
وصدر الألبوم الثالث (ستورم اند جريس) عام 2012.

 

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المصدر: وكالات
موسيقى
إلفيس بريسلي
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