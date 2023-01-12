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اكتشاف جديد يعزز فعالية علاج السرطان

باحث في مختبر
12 يناير 2023 23:09

تعتبر مثبطات نقاط التفتيش المناعية (Immune checkpoint inhibitors) أدوية مهمة تعزز استجابة الجهاز المناعي ضد أنواع السرطان المختلفة، لكن بعض الخلايا السرطانية لدى بعض المرضى لا تتأثر بهذه الأدوية أو تطور المقاومة أثناء العلاج.

للتغلب على ذلك، حدد باحثون أميركيون الجين المسؤول عن التهرب المناعي والذي يتم تشغيله في بعض هذه الخلايا، ووجدوا أن شل هذا الجين يعزز قابلية الخلايا للعلاج المناعي.

- البروتين TBK1

البروتين "كيناز 1 المرتبط بـ TANK" (بالإنجليزية TANK-binding kinase 1 المعروف بالاختصار TBK1)، هو إنزيم متعدد الوظائف له دور راسخ في تنسيق الاستجابات المناعية الفطرية للفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى.

في دراسة نُشرت في مجلة Nature، وجد الباحثون أن حذف الجين TBK1 يجعل الأورام حساسة للهجوم المناعي.

- تجارب على خرعات حية

في نماذج الفئران المصابة بالسرطان، تغلب العلاج بمثبط دوائي يعيق نشاط بروتين TBK1 على مقاومة الأورام للعلاج المناعي، دون التسبب في فقدان الوزن أو أي علامات أخرى للتسمم الجهازي.

عملت هذه الاستراتيجية أيضًا في نماذج الأورام الجديدة المستندة إلى المريض، بما في ذلك "خزعات حية" تحتوي على الخلايا السرطانية والخلايا المناعية الخاصة بالمريض.

وجد الفريق أن تعطيل البروتين TBK1 يزيد الاستجابة للعلاج المناعي عن طريق توعية الخلايا السرطانية بتأثيرات الجزيئات المناعية.

يقول روبرت مانجوسو باحث في مركز أبحاث السرطان في مستشفى ماساتشوستس العام، والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: "من غير المنطقي أن فقدان TBK1 من شأنه أن يعزز العلاج المناعي، لأن هذا البروتين يُعتقد عمومًا أنه يعزز الالتهاب. يفترض أن يؤدي إيقاف تشغيله إلى جعل الورم أقل حساسية للعلاج وليس أكثر"، مضيفا "ومع ذلك، وجدنا أن شل البروتين TBK1 يعيد برمجة استجابة الخلايا السرطانية للإشارات المناعية المسماة السيتوكينات، مما يؤدي إلى موتها. وقد تبين أن هذا التأثير الأخير مهم في هذا السياق".

يقول راسل دبليو جينكينز الباحث في مركز أبحاث السرطان في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد "تُظهر نتائجنا أن استهداف بروتين TBK1 هو استراتيجية جديدة وفعالة للتغلب على مقاومة العلاج المناعي للسرطان".

وأكد "يوفر عملنا أيضًا إطارًا لتقييم أهداف التهرب المناعي المحتملة الأخرى عبر أنظمة نموذجية متعددة باستخدام مجموعة من الأدوات الوراثية والدوائية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السرطان
علاج
المناعة
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