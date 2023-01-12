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بنوك افتراضية في تايلاند

بنوك افتراضية في تايلاند
13 يناير 2023 00:33

بانكوك (د ب أ)

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تعتزم تايلاند السماح بإنشاء أول بنك افتراضي في البلاد لتقديم الخدمات المالية عام 2025، بهدف تعزيز المنافسة في السوق المصرفية وتسهيل الحصول على القروض وخفض تكلفة إقراض الشركات والأفراد.. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاريت بانبيمارس مساعد محافظ البنك المركزي التايلندي القول إن البنك يعتزم إصدار 3 رخص لبنوك افتراضية خلال العام المقبل على أن تبدأ العمل في العام التالي، مضيفاً أن حوالي 10 أطراف أعربت عن اهتمامها بتقديم طلبات للحصول على التراخيص.. بذلك تصبح تايلاند أحدث دولة في المنطقة تتبنى مفهوم البنوك الافتراضية.

تايلاند
بانكوك
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