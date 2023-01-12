الوسمي.. «المُغرم» بالأغاني الإماراتية التراثية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يرى الفنان الوسمي أن القرار الذي اتخذه منذ فترة باعتزال الغناء لظروف عائلية، انعكس عليه إيجاباً من الناحيتين الشخصية والفنية، وعاد مجدداً إلى الساحة الغنائية أكثر قوة، ليعيش انتعاشة فنية ما بين تنفيذ الأغنيات المنفردة، وإحياء الحفلات الجماهيرية، والمشاركة في مناسبات وطنية.

وأوضح الوسمي في حواره مع «الاتحاد» أنه استطاع تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها بالتحكم في مشاعره، واتخاذ القرارات الصائبة، وكان من بينها العودة من جديد إلى الغناء. وقال: بين الغياب وقرار العودة، أشعر أنني أصبحت أكثر نضجاً من حيث اختيار الكلمات والألحان المناسبة، والدقة في تنفيذ الأعمال الغنائية، حيث أصبحت لا أقبل بأداء أي أغنية لا أقتنع بكلماتها وألحانها، فالمهم عندي أن تحمل هدفاً ومضموناً حتى لو كانت عاطفية، لذا فإنني بين فترة وأخرى أقدم من خلال حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأغاني التراثية القديمة بشكل حديث، في خطوة مني لإحياء أغنيات زمن الفن الجميل، كاشفاً أن البداية كانت مع عمل فني وضع له اسم «المُغرم»، يضم 4 مقاطع من أغاني الفنان القدير علي بن روغة، هي «مرحبا يا سيدي ساداتي» و«بسك بسك» و«يا كحيل الطرف» و«أهلا بنسيم هب من صوب عربي». وقال: هذا لأنني حقاً مُغرم بالأغاني الإماراتية التراثية القديمة.

عودة قوية

الانفراجة الفنية التي عاشها الوسمي عام 2022، وصفها بالعودة القوية، خصوصاً أنه قدم مجموعة من الأغاني المنفردة التي نالت رواجاً كبيراً منها أغنية «كم من شوفك أنا عدّي» من كلمات ضاحي خلفان خميس العميمي وألحان من التراث، و«استمد الشوق» كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وألحان فايز السعيد، وأوبريت «إماراتي وافتخر»، إلى جانب التفاعل الجماهيري الذي لاحظه من جمهوره في الحفلات والمناسبات الوطنية التي شارك في إحيائها، ومن بينها في «مدينة إكسبو دبي»، و«مركز التواجد البلدي» بمدينة خليفة في أبوظبي.

مواكبة التطور

في الوقت الذي ابتعد فيه الوسمي عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، كان يتابع ما يحدث بصفة مستمرة، ويستمع إلى كل الإصدارات الغنائية الجديدة للفنانين الإماراتيين والخليجيين، كما كان يحاول قدر الإمكان الدخول في عالم الـ «سوشيال ميديا»، وإنشاء حسابات خاصة به في مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يواكب التطورات الفنية الحديثة. وقال: في السابق، كان الفنان ينفذ ألبوماً كاملاً، ويختار منه أغنية، أو أغنيتين، لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وعرضها على إحدى القنوات الفضائية الغنائية، مثل «نجوم» و«حواس»، وكانت هناك رقابة على المحتوى الذي يعرض على هذه القنوات، لكنه حالياً ومع وجود الـ«سوشيال ميديا» ومواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، تغيرت المعادلة وسهلت عملية تسويق الأعمال وأصبح انتشارها أسرع، وازداد التواصل مع الجمهور، لذا فكان عليّ مواكبة هذا التطور.

بداية الطريق

وعن رأيه في برامج اكتشاف المواهب الغنائية، خصوصاً أنه كان من المفترض أن يشارك في أحد البرامج كعضو لجنة تحكيم، قال: بالفعل عرضت عليّ المشاركة في أحد البرامج، لكنني اعتذرت عنها، لأنني ما زلت في بداية الطريق، فجميع الفنانين الذين شاركوا في برامج اكتشاف المواهب كأعضاء لجنة التحكيم، لديهم مسيرة كبيرة وخبرة فنية لسنوات طويلة في عالم الغناء، ويستحقون أن يعتلوا منصة أعضاء التحكيم، أما بالنسبة لي فأرى أن المستقبل لا يزال أمامي، وأريد اكتساب المزيد من الخبرات التي تؤهلني لإبداء رأيي في موهبة ما، منوهاً بأن هذه البرامج تفتح أبواب الشهرة للمواهب الجديدة، وتمنحهم فرصة ذهبية لإظهار إبداعاتهم وتحقيق الانتشار السريع.

«ميني ألبوم»

كشف الفنان الوسمي أنه يستعد مع بداية عام 2023 إلى تنفيذ عدد من الأغاني المنفردة الجديدة، التي من المقرر أن يجمعها في «ميني ألبوم» يصدر قريباً، ويضم بعض الأغاني التي قدمها مؤخراً ونالت صدى كبيراً، ومنها: «دايم أتوله» و«أنا السبب» و«نصفت قلبي».