Operation Fortune.. «حيلة الحرب»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود «نجم الأكشن» وأفلام الحركة جيسون ستاثام، هذا العام بفيلم جديد من نوعية أفلام الجاسوسية والمهمات السرية، بعنوان Operation Fortune: Ruse de guerre - «عملية فورتشن: حيلة الحرب»، ليقدم قصة مختلفة مليئة بالحيل والألغاز. ويجسد دور عميل سري يمتلك مهارات قتالية فريدة، يتعاون مع الاستخبارات البريطانية في تنفيذ مهمة للوصول إلى تاجر أسلحة، لديه مشروع لسلاح جديد ذي تكنولوجيا حديثة يهدد العالم بالدمار.

يشارك في بطولة الفيلم جيسون ستاثام، أوبري بلازا، كاري إلويز، جوش هارتنت، هيو جرانت وإيدي مارسون، وهو من تأليف أيفان أتكينسون ومارن دايفيز وﺇﺧﺮاﺝ جاي ريتشي.

الأداة

تبدأ أحداث الفيلم بسرقة مشروع بحثي، يُسمى «الأداة» - Tool، من مختبر شديد الحراسة يصعب اختراقه، ولا أحد يعرف ما الذي تفعله هذه «الأداة»، أو من سرقها، الأمر الذي بدأ يتعقبه جهاز المخابرات البريطانية؛ لأن وجود هذا المشروع مع عصابة يهدد السلام العالمي، وعليه يُستعان بالعميل الخاص «أورسون فورتشن» الذي جسده جيسون ستاثام، لتنفيذ مهمة استرجاع المشروع من تاجر الأسلحة، الملياردير «غريغ سيمنودز» الذي يجسده هيو جرانت. ويتعاون معه فريق متكامل، هم: «سارة» التي لعبتها أوبري بلازا المختصة بتكنولوجيا المعلومات، الجندي «جيه جيه» الذي جسده بوزي مالون، و«ناثان» الذي يقود العملية نفسها ولعب دوره كاري إلويز.

فنون قتالية

تتوالى الأحداث المفعمة بمشاهد المطاردات والفنون القتالية التي اشتهر بها جيسون ستاثام في أفلامه: Transporter، The Mechanic Fast & Furious، مع إضافة نكهة كوميدية في فيلم جاسوسية، وقبل البدء في المهمة السرية، استخدم «أورسون فورتشن» خدعة الحرب، واستطاع الوصول إلى النجم السينمائي «داني فرانشيسكو» الذي لعب دوره جوش هارتنت، كطعم لتنفيذ خطته، خصوصاً أنه الممثل والصديق المفضل لدى تاجر الأسلحة «غريغ»، فاتفق معه على أن يتعاون مع الفريق للإيقاع بـ«غريغ» والوصول إلى تكنولوجيا «الأداة».

رحلة مخاطر

يأخذ «أورسون» الفريق بأكمله في رحلة محفوفة بالمخاطر ومليئة بـ«الأكشن» والحركة والمطاردات، ضمن مشاهد أبدع في تنفيذها المخرج جاي ريتشي، مزجت بين المشاهد القتالية الاحترافية والسردية البصرية الممتعة.