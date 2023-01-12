وجهات الإمارات تحفِّز خيال الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

تواكب وجهات ترفيهية في الإمارات حملة أجمل شتاء في العالم، بإطلاق مجموعة من الأنشطة التي تستهدف الأطفال من مختلف المراحل العمرية، حيث تقدم لهم حزمة من الأنشطة تتيح خوض تجارب متنوعة تستثمر أوقات فراغهم وتعزز قدراتهم وتستثير خيالهم، وتوفر بيئة محفزة على الإبداع، عبر مجموعة متنوعة من البرامج التفاعلية التي تستهدف تطوير وتنمية مواهبهم وإكسابهم مهارات جديدة.

وتُعتبر هذه الأنشطة مثالية للأطفال لخوض تجارب متنوعة تجمع بين الترفيه والفائدة وتطوير المهارات، حيث يتنقلون ما بين البرامج التعليمية والاستعراضات والموسيقى والكرنفالات والعروض الفلكلورية والتراثية، إذ تحاول مختلف الجهات استثمار الأجواء المميزة، لاستقطاب العائلات.

تُعتبر «ياس كارت زون» في جزيرة ياس بأبوظبي وجهة مثالية لاختبار متعة وحماس سباقات السيارات، إذ توفر أسطولاً من سيارات الـ «كارتينج» التي تتيح تجربة قيادة آمنة للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، وسيارات للكبار من عمر 13 عاماً فما فوق. وتحتضن جزيرة ياس أيضاً «كلايم أبوظبي»، وجهة عشاق مغامرات القفز الحرّ وتسلّق الجدران، حيث يختبر الأبطال الصغار مهاراتهم في تسلق الجدران والقفز الحر. وتضم «كلايم أبوظبي» أوسع نفق هوائي داخلي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم.

وتصطحب «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة «وارنر براذرز» في العالم، زوارها إلى أرض الخيال والمغامرة برفقة شخصيات القصص المصورة الأكثر شهرة في العالم، مثل سوبرمان وباتمان ووندر وومان وباغز باني وسكوبي دو وفريد فلينستون، بالإضافة إلى 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً. ويحظى زوار «عالم فيراري أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة فيراري في العالم، بما يزيد على 40 جولة ومرفقاً ترفيهياً ومتاجر للتسوق ومطاعم تقدّم المأكولات الإيطالية الشهية. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الفورمولا روسا، الأفعوانية الأسرع في العالم التي تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة في غضون 4.9 ثوانٍ، فيما ترتفع حتى 52 متراً. كما تتيح للأطفال إظهار مهاراتهم في تغيير إطارات سيارة فورمولا 1 بسرعة فائقة.

ترفيه في أبوظبي

تستقطب حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي، الأطفال بمجموعة من البرامج التي تمزج بين الترفيه والتعليم، حيث تحتضن أنواعاً عديدة من الحيوانات منها النمر الأبيض الذي ينتمي لفصيلة النمور النادرة في العالم، والدب السيبيري والفيلة الضخمة والمدربة على تقديم العروض والعديد من الأسود والزرافات. وتقع حديقة حيوانات الإمارات بمنطقة الباهية على بُعد 35 كيلو متراً من قلب العاصمة أبوظبي، وهي وجهة مميزة للعائلات.

تُقدم الحديقة باقة من البرامج التعليمية، منها برنامج حول حياة النحل، يستمر ما يقارب 40 دقيقة، للتعرف على أنواع الأشجار التي تُنتج العسل في الإمارات كالسمر والسدر والغاف.

غابة استوائية في دبي

تُعتبر «ذا جرين بلانيت» غابة استوائية مميّزة في دبي، وتعرض أنواعاً مختلفة من النباتات والحيوانات. وهي تُعرِّف الأطفال على الدور الذي تؤديه الغابة الاستوائية في مستقبل كوكبنا، بهدف رفع وعيهم والتزامهم تجاه البيئة. تتألف من 4 طوابق هي: القبة والطابق المتوسّط وطابق الغابة وطابق الغابة الممطرة، ويجسّد كل طابق دور كل جزء من الغابة وأهميته. وتحتوي على مئات الطيور والزواحف والأسماك والثدييات واللافقاريات.

الرقص مع الدلافين

يُعتبر مجمع «دبي دولفيناريوم»، إحدى الوجهات التي تلقى إقبالاً كبيراً من الأطفال الراغبين في الاستمتاع بيوم مع الدلافين والفقمات المدهشة، حيث يمكنهم مشاهدة هذه الكائنات عن قرب وهي ترقص وتغني وتلعب الكرة وتقفز عبر الأطواق وحتى ترسم. وتقدم «دبي دولفيناريوم» التي تعتبر وجهة ترفيهية مغلقة، لزوارها عروضاً فريدة تجمع بين الإبهار والاستمتاع، وذلك عبر عروض الثدييات البحرية الأكثر شعبية في العالم.

تجربة الحياة البرية

تقدم حديقة «دبي سفاري بارك» تجربة استثنائية للعائلات ورحلة مليئة بالمغامرة في أحضان الحياة البرية والطبيعة الخلابة. ونجحت «سفاري دبي» في تعزيز مكانتها بوصفها وجهة مفضلة للعائلات والمقيمين والسياح.

وتقدم تجربة تنقل خلالها الزوار إلى قلب الحياة البرية، ضمن أجواء ترفيهية استكشافية، يقوم عليها فريق من الخبراء في مجال الرعاية والحفاظ على الحياة الفطرية وإكثارها.

وتقدم وجهة «كيدزانيا» في دبي للأطفال من مختلف الأعمار أنشطة تثقيفية وترفيهية في نسخة مطابقة عن مدينة حقيقية، حيث يتمكّنون من اكتساب المهارات الأساسية وتمضية أوقات ممتعة في بيئة آمنة داخل دبي مول.

مرح في الشارقة

يمنح مركز الشارقة للاستكشاف الأطفال من عمر 3 إلى 12 عاماً تجربة استثنائية، تمزج بين المرح والمعرفة، حيث يتيح المركز الترفيهي التعرف على العلوم والتقنيات المختلفة التي يصادفونها خلال حياتهم اليومية وسط أجواء مفعمة باللعب والمرح. ويتيح المركز تمضية أجمل الأوقات في الاستكشاف والتعلم في عالم مفعم بالألوان المبهجة والتصميمات المحببة للأطفال مع الحفاظ على سلامتهم، حيث صُنعت المعروضات من مواد تحافظ على سلامتهم، وتمنحهم مساحة للانطلاق في بيئة آمنة وشائقة.

الحيوانات الصحراوية

يمتد مركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء بالشارقة على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، وهو موطن لأنواع عدة من حيوانات الجبال والصحراء. ويضم المركز مساحات داخلية تضم مجموعة من الثعابين والسحالي والقنافذ والعقارب، ومناطق واسعة من المناظر الطبيعية التي يعيش فيها النمر العربي والذئب والطهر والكراكال «الوشق الصحراوي».

تنوع في عجمان

تحفل إمارة عجمان بتنوع الوجهات الترفيهية والمرافق التي تقدم خيارات سياحية مميزة تستقطب أفراد الأسرة، ومن ضمنها «حديقة الحيوانات القزمة» و«ماجيك بلانيت» و«بلاي لاند» و«فيستفال لاند» التي تناسب مختلف الأعمار وتوفر تجارب مختلفة مليئة بالمرح.

فعاليات تراثية بالفجيرة

تستقطب القرية التراثية بالفجيرة الزوار، لا سيما من الأطفال، وتقدم لهم أنشطة تعرفهم إلى تراث وتقاليد الشعوب التي عاشت في المنطقة، وتروي القرية التاريخ من خلال ما تضمه من أركان تراثية، ونماذج البيوت القديمة، ومقتنيات أثرية تشهد على الماضي وأنماط الحياة التقليدية، وتروي قصة الأجداد. وتحفل القرية بفعاليات تعرف الأطفال والشباب بالموروث.

إبداع في أم القيوين

تزخر أم القيوين بوجهات تستقطب الأطفال ببرامج تفاعلية منها حديقة «دريم لاند» التي تعتبر أكبر حديقة مائية في الإمارات، بمساحة ربع مليون متر مربع وتتسع لما يقارب 10 آلاف زائر، وتضم ألعاباً مائية ومناطق للتخييم. ويتيح مول أم القيوين تجربة تسوق ممتعة مع قضاء أوقات ترفيهية في مركز الألعاب الترفيهي أورنج هب orange hub.

استكشاف في رأس الخيمة

تزخر حديقة حيوانات رأس الخيمة بمجموعة من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض في مواقع تشبه موطنها الطبيعي، كما تضم نادي تدريب للفروسية خاصاً بالسيدات، ومدينة ألعاب، ومسرحاً للأطفال. وتسمح الحديقة مشاهدة الحيوانات عن قرب، كما تراعي بيئاتها المختلفة من خلال تشييد أقفاص وبرك سباحة تماثل تلك الموجودة في بيئتها الطبيعية، فضلاً عن تزويد المكان بنظام تبريد خاص.