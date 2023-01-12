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اكتشاف أبعد مجموعة من النجوم في مجرتنا

غرافيك يجسّد هالة درب التبانة
12 يناير 2023 21:40

اكتشف علماء فلك أبعد مجموعة من النجوم عن الأرض ترصد حتى الآن داخل حدود مجرة درب التبانة، في الهالة النجمية على حدودها الخارجية، في منتصف المسافة تقريبا إلى مجرة مجاورة.

وقال الباحثون إن هذه النجوم، وعددها 208، تسكن في أبعد مناطق الهالة الخارجية، وهي عبارة عن سحابة كروية من النجوم تهيمن عليها المادة الغامضة غير المرئية التي يسميها العلماء المادة المظلمة والتي لم يتم التعرف على وجودها إلا من خلال تأثير جاذبيتها.

يقع أبعد هذه النجوم على مسافة 1.08 مليون سنة ضوئية من الأرض. والسنة الضوئية الواحدة هي المسافة التي يقطعها الضوء في مدة سنة كاملة وتساوي 9.5 تريليون كيلومتر.

رصدت هذه النجوم باستخدام "تلسكوب كندا-فرنسا-هاواي" على جبل "مونا كيا" في هاواي، وتنتمي إلى فئة النجوم المسماة (آر.آر لاراي) ذات الكتلة المنخفضة نسبيا والتي تتسم بقلة العناصر الأثقل وزنا من الهيدروجين والهيليوم. وتبلغ كتلة أبعد نجم فيها نحو 70 بالمئة من كتلة الشمس.

ولم يتم قياس نجوم أخرى بدرجة يمكن الوثوق بها في مجرة درب التبانة على مسافة أبعد من هذه النجوم.

يمكن اعتبار هذه الأجرام، التي تسكن الضواحي البعيدة لهالة المجرة، نجوما يتامى لأنها، بحسب تفسير العلماء، نشأت في مجرات أصغر اصطدمت بمجرة درب التبانة الأكبر حجما في وقت لاحق.

وقال يوتينج فينج باحث الدكتوراه في الفلك بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز "تفسيرنا لأصل هذه النجوم البعيدة هو أنها على الأرجح ولدت في هالات المجرات القزمية والعناقيد النجمية التي اجتذبتها، أو بتعبير أكثر وضوحا، ابتلعتها مجرة درب التبانة".

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المصدر: آ ف ب
درب التبانة
الفضاء
النجوم
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