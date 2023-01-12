مذكّرات الأمير هاري تواصل تحطيم الأرقام القياسية

حقّق كتاب مذكّرات الأمير هاري انطلاقة قوية، إذ بيعت 1,4 مليون نسخة منه باللغة الإنجليزية في اليوم الأول على طرحه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، ليحطّم بذلك الرقم القياسي لمبيعات دار "بنغوين راندوم هاوس"، على ما أفادت الدار اليوم الخميس. وقد نُشر الكتاب، الذي تصدر عناوين الأخبار عند طرحه الثلاثاء، تزامناً مع عرض أربع مقابلات ترويجية أجراها دوق ساسكس مع مؤسسات إعلامية كبرى. وتجاوزت مبيعات الكتاب، الذي يحمل عنوان "سبير" "Spare" (البديل)، الرقم القياسي السابق الذي حققته منشورات دار "بنغوين راندوم هاوس" للكتب غير الخيالية، والذي كان مسجلاً لكتاب مذكرات الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بعنوان "الأرض الموعودة". وبيع من كتاب أوباما هذا 887 ألف نسخة في الولايات المتحدة وحدها، في أول يوم له في الأسواق عام 2020. في فرنسا، استُنفدت كامل النسخ في الطبعة الفرنسية الأولى من كتاب الأمير هاري والتي بلغت 210 آلاف نسخة، وتقرر طبع 130 ألف نسخة إضافية، وفق ما أفادت دار النشر "فايار". وأشارت دار "فايار" إلى أنّ الطلب من المكتبات على كتاب الأمير هاري كان أعلى بنحو 20 بالمئة من الطلب على مذكّرات أوباما الرئاسية. ومن الادّعاءات الواردة في الكتاب، قال الأمير هاري إنّ شقيقه الأمير وليام طرحه أرضاً خلال مشادة بينهما سنة 2019، كما أشار إلى أنه وشقيقه طلبا من والدهما الملك تشارلز الثالث ألا يتزوج من كاميلا. وقال العسكري السابق، البالغ 38 عاما، أيضاً إنه قتل 25 مقاتلاً من حركة طالبان خلال فترة خدمته في أفغانستان. كانت أجزاء كبيرة من الكتاب تسرّبت على نطاق واسع الأسبوع الماضي، لكنّ محتوياته استمرت في إشغال الرأي العام واستحوذت على حيّز مهمّ من النقاش على وسائل الإعلام. وأشارت جينا سنتريلو رئيسة دار "راندوم هاوس غروب"، في بيان، إلى أنّ كتاب "سبير" كان أكثر بكثير من مجرد مذكرات لشخص مشهور. وقالت إن "سبير قصة شخص ربما اعتقدنا أننا نعرفه بالفعل، لكن بات يمكننا حقاً أن نفهم الأمير هاري من خلال كلماته". أخبار ذات صلة 400 ألف نسخة مبيعات مذكرات الأمير هاري السلطات الأميركية تأمر بإجلاء هاري وميجان فوراً من مدينة المشاهير!

المصدر: آ ف ب