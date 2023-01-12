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العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
12 يناير 2023 16:14

أعلن باحثون الأربعاء أنهم عثروا على بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها ينتمي إلى نوع ميغارابتور، في واد بمنطقة باتاغونيا في تشيلي شهد اكتشاف أحفوريات بارزة كثيرة خلال العقد الماضي.
وعُثر على المتحجرات في سيرو غيدو، في وادي لاس تشيناس في جنوب تشيلي قرب الحدود مع الأرجنتين، ونُقلت إلى مختبر العام الماضي. وقال الباحثون إنها تعود إلى أنواع ديناصورات لم يتم التعرف عليها قبلاً في المنطقة.
وقال مدير معهد أنتاركتيكا التشيلي (إيناخ) مارتشيلو ليبي، وهو في الفريق القائم على الاكتشاف، لوكالة فرانس برس "من المثير جداً من الناحية العلمية العثور على شيء لم يتم اكتشافه أو وصفه قبلاً في وادي لاس تشيناس، حيث اعتدنا على العثور على بقايا أحفورية جديدة".

  • العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
    العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

 

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وتعاون معهد "إيناخ" مع جامعة تشيلي وجامعة تكساس في المهمة الاستكشافية في الوادي الواقع على بعد 2800 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.
وحدد الباحثون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها من نوع ميغارابتور الذي ينتمي إلى عائلة الثيروبودات، بما في ذلك أسنان وقطع عظام.
وكان لهذه الديناصورات اللاحمة مخالب وأسنان صغيرة للتمزيق، وأطراف علوية كبيرة، ما وضعها وفقاً للبحث، في قمة السلسلة الغذائية في المنطقة التي سكنتها قبل فترة تراوح بين 66 و75 مليون سنة خلت، في نهاية العصر الطباشيري.
قال الباحث بجامعة تشيلي جاريد أموديو في بيان "إحدى الخصائص التي سمحت لنا بالتيقن من أنها تنتمي إلى نوع الميغارابتور هي، أولاً وقبل كل شيء، أن الأسنان منحنية جداً نحو الخلف".

  • العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
    العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

 


وأشار أموديو إلى أن الباحثين حددوا أيضاً عينتين من نوع الأونينلاغات، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيلوسيرابتور، لديهما "شخصية تطورية جديدة"، ما من شأنه أن يشير إلى أن هذا نوع جديد من الأونينلاغات أو ربما يمثل مجموعة مختلفة".
كما عثروا على بقايا لنوعين من الطيور: طيور النقيضة، وهي المجموعة الأكثر تنوعاً ووفرة من الطيور في حقبة الحياة الوسطى. وطيريات الذيل، وهي مجموعة مرتبطة مباشرة بالطيور الحالية.
وجُمعت بحوث العلماء في دراسة نُشرت في ديسمبر الماضي في مجلة علوم الأرض في أميركا الجنوبية.

المصدر: وكالات
الأحفورية
ديناصورات ومتحجرات
الديناصورات
تشيلي
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