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"تويتر" تفكر في إجراء جديد لزيادة الإيرادات

لوغو "تويتر"
12 يناير 2023 00:32

قالت مصادر مطلعة إن منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تبحث إمكانية بيع أسماء المستخدم الفريدة من خلال مزادات عبر الإنترنت لزيادة إيراداتها.

وقال اثنان من المصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن توتير تدرس بيع أسماء المستخدم كجزء من محاولات مالكها الجديد الملياردير إيلون ماسك إحياء أعمال الشركة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المصادر القول إن موظفي تويتر يعقدون مناقشات حول بيع بعض أسماء المستخدم منذ ديسمبر الماضي على الأقل.

ويناقش المهندسون إجراء مزايدات عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين تقديم عروض لشراء اسم مستخدم والذي يتكون من كلمات أو أرقام أو سلسلة حروف تتبع علامة @ والتي يتم من خلالها تحديد الحسابات على المنصة.

وذكرت وسائل اإعلام الأميركية أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا المشروع سيكتمل أم سيتم التراجع عنه، وما إذا كان سيشمل كل أسماء المستخدم أو فقط مجموعة محددة. 

وقال ماسك، في الشهر الماضي، إنه يريد حذف الحسابات غير النشطة وتحرير حوالي 1,5 مليار اسم مستخدم، في حين أن أسماء محدودة مثل أسماء المشاهير والعلامات التجارية والأسماء الشعبية هي التي يمكن أن يكون لها قيمة إذا طرحت للبيع.

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