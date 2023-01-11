«ذا فيبلمانز» و«بانشيز» يحصدان أكبر جوائز جولدن جلوب

بيفرلي هيلز (رويترز)

فاز فيلما «ذا فيبلمانز» للمخرج ستيفن سبيلبرج وفيلم الكوميديا السوداء «ذا بانشيز أوف إنشرين» بأكبر جوائز حفل جولدن جلوب.

وحصد فيلم «ذا فيبلمانز»، الذي يسرد قصّة عشر سنوات من حياة سبيلبرغ، جائزة أفضل فيلم درامي خلال الحفل الذي حضرته كوكبة من النجوم في بيفرلي هيلز. وفاز فيلم «ذا بانشيز أوف إنشرين»، الذي يحكي قصّة صديقين يقع بينهما خلاف على جزيرة أيرلندية، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وفازت الممثلة الأميركية جوليا غارنر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني عن دورها في ‏ المسلسل الدرامي الأميركي «أوزارك».