الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ذا فيبلمانز» و«بانشيز» يحصدان أكبر جوائز جولدن جلوب

جوليا غارنر
12 يناير 2023 00:56

بيفرلي هيلز (رويترز)

أخبار ذات صلة
أبرز الفائزين بجوائز "جولدن جلوب"
2.6 مليون دولار لدمية فيلم «إي تي»

فاز فيلما «ذا فيبلمانز» للمخرج ستيفن سبيلبرج وفيلم الكوميديا السوداء «ذا بانشيز أوف إنشرين» بأكبر جوائز حفل جولدن جلوب. 
وحصد فيلم «ذا فيبلمانز»، الذي يسرد قصّة عشر سنوات من حياة سبيلبرغ، جائزة أفضل فيلم درامي خلال الحفل الذي حضرته كوكبة من النجوم في بيفرلي هيلز. وفاز فيلم «ذا بانشيز أوف إنشرين»، الذي يحكي قصّة صديقين يقع بينهما خلاف على جزيرة أيرلندية، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.
وفازت الممثلة الأميركية جوليا غارنر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني عن دورها في ‏ المسلسل الدرامي الأميركي «أوزارك».

جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
ستيفن سبيلبرج
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©