400 ألف نسخة مبيعات مذكرات الأمير هاري

لندن (رويترز)

أفاد ت دار نشر بريطانية أن مذكرات الأمير هاري التي تحمل عنوان «سبير» أصبحت أسرع كتاب غير روائي مبيعاً في بريطانيا، بعد أن تجاوزت مبيعاتها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس: دائماً ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجاً كبيراً، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلاً.

وجذبت المذكرات الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب ما كشفت عنه من اتهامات هاري لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأمير وليام.