المحيطات سجلت ظاهرة غير مسبوقة عام 2022

سجّلت المحيطات، مستويات حرارة قياسية جديدة العام الماضي، بحسب دراسة نشرها اليوم الأربعاء فريق دولي من العلماء.

وخلص معدّو الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة "أدفانسز إن أتموسفيريك ساينسز"، إلى أن "المحيطات تستمر في الاحترار على نطاق عالمي".

وتمتص المحيطات معظم الحرارة الناجمة عن الاحترار المناخي.

وكتب الباحثون الأربعة والعشرون، المنتمون خصوصاً إلى جامعات في الولايات المتحدة والصين وإيطاليا، أن "الارتفاع الحتمي في درجات حرارة المحيطات هو النتيجة الحتمية لاختلال توازن الطاقة على الأرض، المرتبط أولاً وقبل كل شيء بتركيز متزايد من غازات الدفيئة".

وتمتص المحيطات أكثر من 90 % من الحرارة الزائدة التي تسببها غازات الدفيئة المنبعثة جراء النشاط البشري.

وأشار الباحثون إلى أن "اتجاه الاحترار ثابت وقوي لدرجة أن مستويات قياسية لا تزال تُسجَّل كل سنة".

بذلك، أثبتوا أن الحرارة الإجمالية الموجودة في المحيطات بين السطح وعمق ألفَي متر وصلت إلى "مستوى قياسي" جديد العام الماضي، مع إضافة حوالى 10 زيتاجول في العام 2022.

تعادل عشرة زيتاجول جولاً واحداً (وهي وحدة تقيس مقدار الحرارة)، مع 22 صفراً خلفها. هذا الرقم يعادل حوالى 100 مرة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم العام الماضي.

وتترافق هذه الظاهرة أيضاً مع زيادة في ملوحة المحيطات وفي درجة فصل المياه إلى طبقات مختلفة فيها.

ويمكن لهاتين الظاهرتين تغيير معدلات تبادل الحرارة والكربون والأكسجين بين المحيطات والغلاف الجوي، ما يؤثر بدوره على الحياة البحرية ودورات المياه.

وعلّق ليجينغ تشينغ، المعد الرئيسي للدراسة قائلا إن "الاحترار المناخي يتواصل ويتجلى من خلال درجات حرارة قياسية في المحيطات، ولكن أيضاً من خلال مستويات متطرفة على صعيد الملوحة".

وأوضح أن "هذه النقطة الأخيرة تضيء على أن المناطق المالحة تزداد ملوحة".

وقال مايكل مان الأستاذ في جامعة بنسلفانيا، والمشارك في إعداد الدراسة، إن "المحيطات تمتص معظم الحرارة التي تسببها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاطات البشرية".

وتوقع أن "يستمر هذا الاحترار حتى نصل إلى الحياد الكربوني. وبالتالي، سنواصل تحطيم الأرقام القياسية للحرارة في المحيطات". أخبار ذات صلة التقلبات الأمنية تلاحق أفريقيا بـ 2023 تسجيل 61 درجة تحت الصفر في روسيا

المصدر: آ ف ب