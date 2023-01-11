«فراشات التراث» يحلِّقن في حب الوطن

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تواصل فرقة «فراشات التراث»، تقديم عروضها الاستعراضية المبهرة التي تمزج بين التراثية والوطنية، على مسرح القرية التراثية في مهرجان الشيخ زايد، حيث تجذب الفرقة المكونة من 10 فتيات من فئة الأطفال، جمهور المهرجان من مختلف الجنسيات، وسط أجواء عائلية مليئة بالسعادة.

تؤدي فرقة «فراشات التراث» رقصات شعبية على أنغام مفعمة بالمشاعر والأحاسيس والأغاني الوطنية، بمشاركة نخبة من الصغيرات المبدعات على مسارح المهرجان المختلفة، ونظراً لعنصر الجذب الذي تتمتع به عروض الفرقة، فقد تمت زيادة عروضها، بحيث تقدم استعراضات أخرى على مسرح القرية التراثية، بواقع 4 فقرات يومياً على مسرح الطفل والمسارح الأخرى.

لوحات فنية

ولفتت عائشة اليافعي، مدربة «فراشات التراث»، إلى أن الفرقة تضم 20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 6 و12 عاماً، وتم تقسيمهن إلى فرقتين، لكل فريق 10 فتيات، يقدمن الاستعراضات بالتناوب بينهما كل أسبوع، مقدمات رقصات تراثية على الأنغام الوطنية والعَلم والشلة.

وأوضحت اليافعي أنه تم تدريب الفتيات على هذه الاستعراضات لمدة 4 أشهر تقريباً، من أجل إجادة تأدية لوحات فنية، بأيادي المبدعات والمواهب الصغيرة في عالم الاستعراضات التراثية والشعبية.

ثقة وخبرة

وأعربت اليافعي عن سعادتها باستقطاب الفرقة لجمهور عريض من الزوار من مختلف الجنسيات، لمتابعة الفقرات التي تقدمها «فرشات التراث» في هذا المهرجان العالمي، الذي يجمع فلكلور وحضارات العالم على أرض الإمارات، لافتة إلى أن هذه المبادرة التي تولتها من أجل تأسيس هذه الفرقة، ترجع إلى اهتمامها بتدريب المبدعات الصغيرات في مجالات فنية مختلفة، لتخريج دفعة منهن قادرات على المشاركة في مختلف المهرجانات والمناسبات الوطنية الخاصة بالإمارات.

وأكدت اليافعي أن مشاركات المواهب الصغيرة في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات الضخمة، مثل مهرجان الشيخ زايد، وتقديم استعراضات وفقرات فنية مباشرة أمام الجمهور، تكسبهن الثقة في النفس وتزودهن بخبرات في طريقة التعامل مع الجمهور على خشبة المسرح، والتفاعل مع الزوار من مختلف الجنسيات، إلى جانب اكتسابهن مهارات الحفظ والإلقاء.

أمسيات تراثية

تقدم فرقة «فراشات التراث» نحو 4 فقرات يومياً في مهرجان الشيخ زايد، وتم تخصيص فقرة منها لتقديمها على مسرح القرية التراثية الذي يجتمع عليه كل أسبوع تقريباً نخبة من الموسيقيين والفنانين، لإحياء أمسيات فنية تراثية خاصة، وعلى أنغام الأغاني الإماراتية والخليجية، تقدم الفرقة استعراضات وطنية في حب الإمارات.

خفة حركة

أوضحت عايشة اليافعي، أنها أطلقت على الفرقة عنوان «فراشات التراث»، واختارت اسم فراشات؛ لأن فتيات الفرقة يتمتعن بخفة حركة وأداء، ويحلقن على خشبة المسرح مثل الفراشات، إلى جانب أنهن يرتدين أزياء تراثية تعبر الموروث.