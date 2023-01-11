الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

خلل في مركبة الهبوط يؤخر عودة رواد فضاء

لحظة التحام مركبة مع محطة الفضاء الدولية (أرشيفية)
11 يناير 2023 20:49

رجح مسؤول روسي كبير في قطاع الفضاء في موسكو، اليوم الأربعاء، تأخير عودة رائدي فضاء روسيين وآخر أميركي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض أكثر مما كان مخططا له بسبب تسريب في كبسولة الهبوط.

وذكر يوري بوريسوف رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، عبر تطبيق «تلغرام»، أن رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين الروسيين، وفرانك روبيو رائد الفضاء بالإدارة الوطنية الأميركية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) سيهبطون على الأرض على متن مركبة «سويوز إم إس- 23» الاحتياطية بدلا من «سويوز إم إس- 22» التي نقلتهم إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر الماضي.

لم يتضح في البداية موعد ذلك. وكان مقرراً في الأساس أن يعود الطاقم في مارس المقبل. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية أنه يتعين أولا أن تعود مركبة «سويوز إم إس- 22» غير مأهولة إلى الأرض.

ثم تطلق مركبة «سويوز إم إس- 23» إلى محطة الفضاء الدولية من مركز «باكينور» الفضائي في كازاخستان، بدون طاقم على متنها أيضاً في رحلة التوجه إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت وكالة ناسا أنها ستعلق على التسريب والخطط الجديدة.

وحدث التسريب في كبسولة «سويوز إم إس- 22» في ديسمبر الماضي. ويشك خبراء الفضاء الروس في أن سبب التسريب هو اصطدام نيزك ضئيل بالكبسولة. وأوضح بوريسوف أنه تم التأكد من ذلك، وأضاف أن الغلاف الخارجي للكبسولة ووحدة التبريد تضررتا. وبسبب هذا الخلل، ألغيت مهمة سير في الفضاء لبروكوبييف وبيتيلين. وأكدت وكالتا روسكوزموس و«ناسا»، رغم ذلك أنهما لا تريان خطراً على العملية المستمرة في محطة الفضاء الدولية.

أخبار ذات صلة
إلى محطة الفضاء الدولية.. 22 ساعة مـدة رحلة سلطان النيادي
سلطان النيادي يخضع لفترة عزل قبل الانطلاق
المصدر: آ ف ب
محطة الفضاء الدولية
رواد فضاء
مركبة فضائية
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©