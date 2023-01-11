«الشرق الأوسط للأفلام والقصص» يستضيف مات سميث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة عن استضافة النجم مات سميث، الذي اشتهر بدوره في مسلسلي «دكتور هو» و«هاوس أوف ذا دراجون»، ضمن القائمة الأولى للضيوف في دورة هذا العام. وتشهد الفعالية حضور مجموعة من الفنانين المميزين: كريستوفر سابات، الممثل الصوتي لشخصية البطل فيجيتا في مسلسل «دراجون بول»، إلى جانب الفنانين مايك وباتي بيرازا من استديو ديزني. وتقام الدورة الـ 11 من المعرض، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بين 3 و5 مارس المقبل.ويتميز النجم البريطاني مات سميث بشهرة واسعة اكتسبها بعد تأديته دور الطبيب الـ 11 في مسلسل الخيال العلمي الناجح «دكتور هو»، وتألقه بعدها في دور الأمير فيليب في مسلسل الدراما التاريخية «ذا كراون»، حيث أبهر النقاد بأداء مميز منحه ترشيحه الأول لنيل جائزة إيمي عن فئة أفضل ممثل مساعد. وشارك سميث في العديد من الأعمال الأخرى، حيث لعب دور شخصية لوسيان الشريرة في فيلم «موربيوس»، وحقق بعدها شهرةً أكبر مع أدائه المذهل في دور الأمير ديمون تارجاريان في مسلسل «هاوس أوف ذا دراجون».

وينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة ممثل الصوت الأميركي كريستوفر سابات الذي أدى أصوات العديد من الشخصيات في سلسلة «دراجون بول زد» واللعبة المشتقة عنها، مثل فيجاتا وبيكولو ويامشا وكامي. وشارك في أداء صوت العديد من الشخصيات في أبرز مسلسلات الأنمي الناجحة مثل ون بيس ويويو هاكوشو وفيري تيل وماي هيرو أكاديميا، فضلاً عن تأسيس شركته الخاصة للإنتاج الصوتي، أوكرا ترون 5000.

مايك بيرازا وباتي بيرازا

ويستضيف المعرض نخبةً من الفنانين المبدعين مثل مايك بيرازا، المصمم الحائز جوائز في استديو ديزني، والذي شارك في تقديم أعمال مذهلة مثل ذا ليتل ميرميد وداك تيلز وفوكس آند ذا هاوند وريترن أوف أوز وعلاء الدين وبيوتي آند ذا بيست، إلى جانب حضور زوجته باتي بيرازا، أول فنانة تنضم إلى أستديو والت ديزني، والتي أبدعت مجموعة من الأعمال المميزة مثل ميكيز كريسماس كارول والعديد من الإعلانات التلفزيونية لديزني.

وأكد القائمون على المعرض استضافة بيج أوهارا، التي أدت صوت شخصية بيل في فيلم «بيوتي آند ذا بيست»، وزاك أجيلار الذي لعب دور تانجيرو كامادو في «أنمي ديمون سلاير» ودور إيثر في «أنمي جينشن إمباكت». ويستضيف نادي السينما منطقة لقاء النجوم التي تتيح للزوار فرصة الحصول على تواقيع والتقاط الصور مع نجومهم المفضلين والاستمتاع بجلسة أسئلة وأجوبة حصرية معهم.

وتشمل مسابقة الكوسبلاي لهذا العام 3 فئات، حيث يمكن للمشاركين في فئتي أفضل صناعة لأزياء الشخصيات وأفضل أداء على المسرح الفوز بجائزة قدرها 30 ألف درهم إماراتي، في حين يفوز جميع الأطفال المشاركين في فئة أزياء الشخصيات للأطفال بهدية مميزة.

وتوفر منطقة كوسبلاي سنترال الجديدة بالكامل فرصة مذهلة لمحبي الكوسبلاي والأنمي للقاء أهم محترفي تصميم أزياء الشخصيات على مستوى المنطقة والعالم والتعرف عليهم عن كثب، كما يمكنهم زيارة المتاجر العديدة لشراء الأزياء وإصلاحها والتقاط صور تذكارية استثنائية.

وتوفر منطقة معرض الفنانين ومعرض الفنانين الدوليين الفرصة لاكتشاف آفاقٍ جديدة في مجال الإبداع والخيال والفن.

