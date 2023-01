«لايف نيشن» تعلن عن مهرجان «وايرلس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «لايف نيشن» عن إقامة مهرجان «وايرلس» للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهو الأكبر في أوروبا الذي يحتفي بالموسيقى الحضرية وثقافة البوب والمواهب الإقليمية. وتنطلق الدورة الأولى من المهرجان في 11 مارس 2023 في جزيرة ياس بأبوظبي، وتضم العديد من المسارح وأكثر من 13 من عروض الأداء الحية، بالإضافة إلى فعاليات تناول المأكولات والمشروبات والأنشطة والجوائز المميزة.

وأقيم مهرجان «وايرلس» للمرة الأولى عام 2005 في لندن، واكتسب شعبية كبيرة ليصبح في قائمة أبرز المهرجانات الدولية. ويشتهر المهرجان بأجوائه الاستثنائية وتشكيلته الواسعة من العروض الموسيقية والغنائية والأنشطة والتجارب الفريدة.

ويتضمن المهرجان في أبوظبي عروض أداءٍ حصرية يقدمها أبرز النجوم العالميين في مجالات الموسيقى الحضرية والهيب هوب والراب وآر أند بي والغرايم والرقص وسواها. وتشمل قائمة الفنانين الإقليميين والعالميين المشاركين ترافيس سكوت، ليل أوزي فيرت، ويجز، بلاك شيريف، علي غاتي، كينج، ديفاين ويونج ستانرز، مع توقعات بالإعلان عن مزيد من الأسماء قريباً.

ويقدم نجم الراب الأميركي الشهير ترافيس سكوت العرض الرئيس في ليلة المهرجان، حيث يسعى الفنان المرشح 8 مرات للفوز بجائزة جرامي ومؤسس شركة تسجيلات كاكتوس جاك، إلى تغيير مفهوم موسيقى الهيب هوب من خلال إطلاق مجموعة من الألبومات المذهلة. وقدم ترافيس عرضاً في مباراة السوبر بول وشارك في عرض نتفلكس الوثائقي الخاص به، وبرز اسمه في قائمة الأغاني الخاصة بالرئيس باراك أوباما. كما حقق ترافيس أكثر من 40 مليار عملية بث لأغانيه على مختلف المنصات الموسيقية، بالإضافة إلى حصوله على العشرات من الشهادات العالمية الذهبية والبلاتينية والبلاتينية المتعددة. وقدم ترافيس عرضاً مذهلاً على الإنترنت في فعالية أسترونوميكال في لعبة فورتنايت، حيث حقق أرقاماً قياسية تاريخية واستقطب عشرات الملايين من المشاهدين.

وقبل صعود ترافيس سكوت إلى المسرح، تستقبل «الاتحاد بارك» مغني الراب الأميركي ليل أوزي فيرت، حيث يمكن لعشاق الراب الاستمتاع بأسلوبه المميز وباقة من أهم أغانيه، مثل Just Wanna Rock و20 Min وMoney Longer.

ويشارك في «وايرلس» مجموعة من أهم فناني الراب في منطقتي جنوبي آسيا والشرق الأوسط، في خطوة تؤكد التزام «لايف نيشن» بدعم المواهب المميزة في المنطقتين. ويبرز من هذه المجموعة المغني ويجز، أحد أشهر فناني الراب المصريين في جيله، والذي حقق العديد من النجاحات المتتالية خلال مسيرته، حيث أدّى الأغنية الرسمية الختامية لبطولة العالم لكرة القدم 2022، والتي حملت عنوان «عز العرب» بمشاركة مجموعة من الراقصين المميزين. ويؤدي مغني الراب الغاني بلاك شيريف مجموعةً من أجمل أغانيه. واكتسب شيريف شعبية كبيرة بعد طرحه لأغنيته الأولى First Sermon، وحصد العديد من النجاحات بفضل مزجه بين موسيقى هاي لايف والريجي والهيب هوب والدريل البريطانية.

ويقدم الفنان علي غاتي أغانيه على المسرح الرئيس، ويتأثر أسلوبه المميز المعروف بطابعه العراقي - الكندي بكل من إد شيران وجاي كول وفرانك أوشن. واكتسب المغني وكاتب الأغاني المميز شهرته من خلال أغنية It's You التي أطلقها عام 2019، وسيقدم في المهرجان مجموعة من أغانيه والتي تتنوع بين البوب والآر آند بي. كما يشارك في المهرجان العديد من الفنانين الآخرين، مثل مغنيَي الراب الهنديين كينغ وديفاين، ومغني الهيب هوب الباكستاني يونغ ستانرز.

وتستعد «لايف نيشن» لتقديم أجمل عروض الصوت وموسيقى الراب الصاخبة والكلمات المؤثرة في هذه الدورة المميزة من المهرجان. ويسعى مهرجان «وايرلس» إلى الارتقاء بمشهد العروض الموسيقية في أبوظبي، حيث يقدم نخبة من أفضل المواهب الموسيقية المعروفة.