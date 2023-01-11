القرية العالمية و«بلووم ورلد» يطلقان «جائزة المخرجين الشباب»
القرية العالمية و«بلووم ورلد» يطلقان «جائزة المخرجين الشباب»
11 يناير 2023 11:46
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن إطلاق «جائزة المخرجين الشباب» احتفاءً بـ «شهر المبدعين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية بلووم ورلد.
تقدم المسابقة فرصة لاثنين من المشاركين للفوز بمنحة دراسية كاملة بقيمة ما يزيد على مليون درهم خلال فترة دراستهما في أكاديمية بلووم ورلد الرائدة. ووجهت القرية العالمية الدعوة لطلاب دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، لإظهار مهاراتهم في صناعة الأفلام من خلال المشاركة في المسابقة التي تقام تحت شعار «عالمي الأكثر روعة».
ويتعين على المشاركين في المسابقة صناعة فيلم أو مقطع فيديو قصير يروي قصتهم أو قصة أي شخص يعرفونه وكيفية جعلهم من العالم مكاناً أروع للجميع، أو يلقي الضوء على مساهماتهم الحالية في بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.
ويمكن لبطل الفيلم أن يكون أي مشارك، كصديق، أو معلم، أو فرد من أفراد العائلة، أو شخص من المجتمع لديه بصمة إيجابية أو مساهمة بنّاءة.
وقالت جاكي إلنبي، المدير التنفيذي للتسويق في القرية العالمية: نؤمن بأن التنوع الذي نعيشه في عالمنا يفتح آفاقاً واسعة للإبداع والابتكار. وبما أن شهر يناير هو شهر الإبداع العالمي، قررنا الاحتفاء بالطلاب الموهوبين في الإمارات، الأمر الذي اعتبرناه بديهياً بالنسبة لنا. ونرى أن أكاديمية بلووم ورلد هي الشريك الأمثل لإطلاق النسخة الأولى من فعالية «شهر المُبدعين»، نظراً لمُشاركتها لنا شغف التفكير الإبداعي.
تنقسم المسابقة إلى فئتين عمريتين، لطلاب الابتدائي الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 10 أعوام، والثانوي الذين تتراوح أعمارهم بين 11 - 14 عاماً. وتتولى تحكيم المسابقة لجنة تحكيم مرموقة تضم في عضويتها سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، جون بيل، مدير أكاديمية بلووم ورلد، نايلة أوشا، ممثلة ومقدمة برنامج The Big Breakfast على محطة Hit 96.7 الإذاعية، المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، وهيلين فارمر، المذيعة في محطة Dubai Eye 103.8 الإذاعية.
وستعمل اللجنة على مراجعة المشاركات لاختيار الفائزين، وستوجه الدعوة للمتأهلين إلى التصفيات النهائية لحضور العرض الأول لأفلامهم، والمستوحى من فعاليات الأفلام السينمائية العالمية، وذلك على «مسرح الصغار» أمام ضيوف القرية العالمية.
وسيتم الإعلان عن فائز واحد من كل فئة عمرية لتتويجه بجائزة المخرجين الشباب. وتواصل أكاديمية بلووم ورلد عملها في قطاع التعليم في دولة الإمارات منذ انطلاقتها الأولى في أغسطس 2022، وتعدّ أول مدرسة في الدولة تعتمد نموذج ساعات التعليم المرنة لدعم الحياة الأسرية، إذ يبدأ يومها الدراسي الساعة 9:00 صباحاً.
وقال جون بيل، مدير أكاديمية بلووم ورلد: أخذنا عهداً على أنفسنا رعاية أي موهبة لدى الطلبة من خلال دعم الابتكار والتميز، وهذه القيمة الراسخة أسفرت عن شراكة رائعة مع القرية العالمية. ونتطلع من خلال هذه المسابقة، إلى إلهام الشباب في الإمارات للتفكير خارج حدود المألوف، وإطلاق العنان لخيالهم وتحقيق الإبداع والنجاح من خلال التجارب العملية. ونتطلع بشغف لرؤية الأفكار التي سيقدمها جيل المستقبل والمشاريع التي يعمل عليها لبناء مستقبل مشرق لنا جميعاً.