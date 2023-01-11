أبرز الفائزين بجوائز "جولدن جلوب"

فاز فيلم "ذي فايبلمنز" من إخراج ستيفن سبيلبرغ والقريب من السيرة الذاتية الثلاثاء بجائزة "جولدن جلوب" أفضل فيلم درامي. واستُوحي هذا العمل من طفولة مخرجه الأميركي ستيفن سبيلبرغ الذي نال جائزة أفضل مخرج. ويتناول "ذي فايبلمنز" قصة شاب كان يحلم بالعمل في مجال إخراج الأفلام خلال ستينات القرن الفائت، في الوقت الذي كانت الخلافات تسيطر على علاقة والديه الزوجية. وفازت كيت بلانشيت بجائزة "غولدن غلوب" أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في "تار". وتتولى الممثلة الأسترالية الأميركية في هذا العمل الذي تدور أحداثه في عالم الموسيقى الكلاسيكية دور قائدة فرقة موسيقية. ونال الممثل الأميركي أوستن باتلر بجائزة "جولدن جلوب" عن أفضل ممثل في فيلم درامي لتجسيده دور ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي في فيلم "إلفيس" (Elvis). في ما يأتي لائحة الفائزين بالفئات الرئيسية في الاحتفال الثمانين لتوزيع جوائز "جولدن جلوب" الذي أقيم مساء الثلاثاء في لوس أنجليس. في السينما -- أفضل فيلم درامي: "ذي فيبلمانز"

- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"

- أفضل مخرج: ستيفن سبيلبرغ عن "ذي فيبلمانز"

- أفضل ممثل في فيلم درامي: أوستن باتلر في "إلفيس"

- أفضل ممثلة في فيلم درامي: كيت بلانشيت في "تار"

- أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: كولين فاريل في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"

- أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ميشيل يوه في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"

- أفضل ممثل في دور مساعد: كي هوي كان في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"

- أفضل ممثلة في دور مساعد: انجيلا باسيت في "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"

- أفضل فيلم بلغة أجنبية: "أرجنتينا 1985"

- أفضل فيلم رسوم متحركة: "بينوكيو" لغييرمو ديل تورو

- أفضل سيناريو: مارتن ماكدونا في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"

- في التلفزيون -- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "هاوس أوف ذي دراغن"

- أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "أبوت إليمنتري"

- أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "ذي وايت لوتس"

- أفضل ممثل في مسلسل درامي: كيفن كوستنر في "يلوستون"

- أفضل ممثلة في مسلسل درامي: زندايا في "يوفوريا"

- أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جيريمي ألن وايت في "ذي بير"

- أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: كينتا برانسن في "أبوت إليمنتري"

- أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: إيفان بيترز في "دامر - مونتسر: ذي جيفري دامر ستوري"

- أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: أماندا سايفرد في "ذي دروبأوت". أخبار ذات صلة «ذا فيبلمانز» و«بانشيز» يحصدان أكبر جوائز جولدن جلوب أميركا تمدد قراراً مهماً يتعلق بجائحة كوفيد

المصدر: آ ف ب