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طائرة تغادر إلى وجهتها وتنسى ركابها في المطار!

تعبيرية
11 يناير 2023 09:36

طلبت هيئة تنظيم الطيران في الهند من شركة طيران محلية، أن تقدم لها تقريراً بشأن كيفية نسيان أكثر من 50 راكباً على متن حافلة عند مدرج الطائرات في بنجالور أثناء إقلاع رحلتهم المتوجهة إلى دلهي.

وذكرت محطة «نيودلهي تي في» الإخبارية أن هناك نحو 55 راكباً تقطعت بهم السبل في الحافلة في وقت مبكر من صباح (الإثنين)، حيث غادرت طائرتهم من طراز «جي8 - 116» بسبب بعض سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.

وكانت البطاقات الخاصة بصعود الركاب إلى الطائرة بحوزتهم، وكذلك بطاقات نقل أمتعتهم التي تم نقلها على متن رحلة الطيران الأصلية، بينما لم يغادر الركاب.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الشركة إن التحقيق جار بشأن الواقعة. وقال إن هناك 53 راكباً تم نقلهم على رحلة طيران لاحقة خاصة بشركة طيران مختلفة، في حين اختار اثنان من الركاب استرداد قيمة الرحلة.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أنه تم استضافة الركاب على متن رحلة طيران أخرى إلى دلهي بعد مرور نحو 4 ساعات.

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المصدر: وكالات
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