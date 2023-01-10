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أميركا.. أضرار ظواهر المناخ بلغت 165 مليار دولار في 2022

سيارات ومنازل غارقة جراء الفيضانات في أميركا
10 يناير 2023 23:42

تسببت عواصف وحرائق غابات وأعاصير وموجات جفاف شديدة بخسائر تجاوزت 165 مليار دولار أميركي في الولايات المتحدة العام الماضي مع "مفاقمة" تغير المناخ بعض الظواهر الجوية، وفق ما ذكر تقرير حكومي اليوم الثلاثاء.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن البلاد شهدت 18 كارثة جوية في عام 2022، وكان إعصار "إيان" الأكثر كلفة إذ أسفر عن خسائر بلغت قيمتها 113 مليار دولار.

وقال ريتشارد سبينراد المسؤول في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "يتسبب تغير المناخ في حدوث المزيد من الظواهر الشديدة التي تسبب أضراراً كبيرة وغالباً ما تؤدي إلى أخطار متلاحقة مثل جفاف شديد وحرائق غابات مدمرة وفيضانات وانزلاقات تربة خطيرة".

ومع خسائر بلغت 165 مليار دولار، احتل عام 2022 المرتبة الثالثة في التكاليف الإجمالية للكوارث المناخية بعد عام 2017 (إعصارا هارفي وإيرما) وعام 2005 (إعصار كاترينا).

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام لا تعكس الكلفة الإجمالية للكوارث المناخية في الولايات المتحدة العام الماضي، بل فقط تلك المرتبطة بالكوارث الكبرى التي تسببت كل منها في أضرار تزيد عن مليار دولار، مشيرا إلى أن الكوارث التي بلغت خسائرها مليار دولار شكلت حوالى 85 % من الأضرار الإجمالية الناجمة عن كل الكوارث المناخية المسجّلة في الولايات المتحدة عام 2022.

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