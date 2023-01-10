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مذكرات الأمير هاري تحقق إنجازاً غير مسبوق

مذكرات الأمير هاري
10 يناير 2023 23:30

أفاد ناشر مذكرات الأمير هاري، اليوم الثلاثاء، أن الكتاب حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في بريطانيا.

وقال الناشر، إن المذكرات، التي تحمل عنوان (سبير) أو "الاحتياطي"، باتت أسرع كتاب غير روائي مبيعاً في بريطانيا بعد أن باع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر "ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس"، في بيان "دائماً ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجاً كبيراً، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلاً".

وأضاف "على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري (بوتر) الآخر".

وذكر الناشر أن هذا يستند إلى المبيعات البريطانية.

وطُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ، للبيع رسمياً، اليوم الثلاثاء، إذ توجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم من الكتاب.

وجذبت المذكرات الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب ما كشف عنه هاري من علاقات مع والده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأكبر الأمير وليام، ولي العهد البريطاني.

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المصدر: آ ف ب
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