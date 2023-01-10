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الاعتناء بالحديقة يقلل الإصابة بالسرطان

الاعتناء بالحديقة يقلل الإصابة بالسرطان
11 يناير 2023 01:04

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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كشفت دراسة أميركية حديثة أن الاعتناء بالحدائق يجعل الشخص يبذل المزيد من المجهود البدني ويتناول كميات أكبر من الأطعمة الصحية، مما يقلل بدوره احتمالات الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة، ويساعد في خفض معدلات التوتر والقلق بشكل ملموس.  وصرحت جيل ليت أستاذة العلوم البيئية في جامعة كولورادو بولدر الأميركية بأن «هذه النتائج تقدم دلائل ملموسة على أن هواية الاعتناء بالحدائق تضطلع بدور مهم في منع الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة، واضطرابات الصحة النفسية». وأضافت: «أينما تذهب تجد الناس يقولون إن الاعتناء بالحديقة يجعلهم يشعرون أنهم أفضل حالاً».

الإصابة بالسرطان
السرطان
مكافحة السرطان
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