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«المنكوس».. حلقة تسجيلية ثانية غداً

«المنكوس» فن إماراتي تراثي لغناء الشعر النبطي (وام)
10 يناير 2023 22:14

أبوظبي (وام)

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تعرض مساء غد الأربعاء ثاني الحلقات التسجيلية من برنامج «المنكوس»، في موسمه الثالث، في إطار حرص لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهُوية الوطنية، من خلال إبراز «فن المنكوس»، باعتباره واحداً من الفنون الإماراتية التراثية لغناء الشعر النبطي. 
تُعرض الحلقة مقابلاتِ لجنة التحكيم مع 20 متسابقاً ضمن البرنامج، إضافة إلى الاختبارات الأخرى التي خاضها المتنافسون والمواقف التي مروا بها مع بداية رحلتهم ضمن البرنامج، والذي يهدف إلى إعادة إحياء فن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب لتعريفهم بالمنكوس، وألحانه، وفنون أدائه، وأبرز رموزه محلياً وخليجياً، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصةً ثقافية ثابتة ينطلق نحو العالمية من خلال التعريف بهذا الفن التراثي، وأساليب أدائه، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

الموروث الشعبي
المنكوس
الإمارات
برنامج المنكوس
الشعر النبطي
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